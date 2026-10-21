“Que no vuelva a nombrar a mi hijo”: la dura petición de la madre de B King a Marcela Reyes tras revelar presiones en Miami

Adriana Salazar, madre del fallecido cantante urbano Byron Sánchez, conocido artísticamente como B King, solicitó públicamente a la DJ y creadora de contenido Marcela Reyes que se abstenga de hacer declaraciones sobre el artista.

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La petición, realizada en una entrevista con el medio de entretenimiento Le tengo el chisme, estuvo acompañada por revelaciones sobre presuntos bloqueos laborales que el músico habría enfrentado en Miami tras el fin de su relación sentimental, así como por un balance de las investigaciones que adelantan las autoridades mexicanas tras su fallecimiento en ese país.

Durante la conversación, Adriana Salazar expresó que las constantes menciones públicas de la DJ sobre el duelo y la relación que sostuvo con el intérprete le generan un profundo malestar emocional.

“Me parece que ella no debería hablar de mi hijo. Ya no tiene el derecho. No puede salir de su boca el nombre de mi hijo ni hablar de él, ni para bien ni para mal. Escucharla hablar de él me hace daño, porque para mí no le sale del corazón”, afirmó Salazar durante la entrevista.

La madre del cantante relacionó esta posición con episodios ocurridos tras la separación de la pareja, cuando Byron Sánchez se trasladó a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades en la industria musical.

“Cuando Byron estaba en vida y pasó lo que pasó, él se fue para Miami a tratar de hacer una nueva vida y a olvidarse de todo. Le estaban dando trabajo y ella llamó a esas personas a decirles que no le dieran trabajo a mi hijo. Le cerraban puertas”, sostuvo la madre del cantante.

Hasta el momento, Marcela Reyes no se ha pronunciado formalmente sobre las declaraciones vertidas por Salazar en dicho medio.

Además de referirse al ámbito personal y laboral del artista, Adriana Salazar abordó el estado del proceso penal que cursa en territorio mexicano por la muerte de su hijo, quien había viajado a ese país para cumplir con una presentación musical.

Salazar confirmó que mantiene contacto con la abogada que representa a la familia en México y con familiares de otras personas afectadas dentro del mismo expediente judicial, como Cristian, hermano del artista conocido como ‘Regio’.

Según los datos expuestos por la madre en la entrevista, la investigación contempla a cinco personas vinculadas formalmente al caso, de las cuales al menos una se encuentra en etapa procesal a la espera de juicio.

No obstante, la madre del músico aclaró que las autoridades judiciales mexicanas manejan las actuaciones bajo reserva y que diversas audiencias han sido diferidas, lo que ha dilatado el esclarecimiento pleno de los hechos.

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Salazar hizo hincapié en que su hijo llevaba únicamente tres días en México al momento en que ocurrieron los hechos, un periodo que considera insuficiente para que el cantante hubiera entablado relaciones de confianza en ese entorno.

“Yo no sé si algún día voy a saber la verdad de lo que le pasó a mi hijo, pero en mi corazón mi hijo no estaba en el lugar equivocado. Una persona con tres días en un país, que no conoce a las personas con las que está, no puede terminar en una situación como la que vivió mi hijo”, señaló Salazar.