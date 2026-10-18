“Él quería seguir casado, pero yo no”: María Elvira Samper se sincera sobre su divorcio de ‘Yo, José Gabriel’

La reconocida periodista colombiana María Elvira Samper habló abiertamente sobre su trayectoria personal y profesional en una entrevista concedida al espacio En Tenis, conducido por Paula García.

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Entre los temas más destacados de la entrevista, Samper abordó los detalles de su relación sentimental con el célebre presentador de televisión José Gabriel Ortiz, con quien estuvo casada en su juventud y de quien se separó en buenos términos.

Durante la conversación, la analista política repasó la relación que mantuvo con el conductor de Yo, José Gabriel, la decisión de tomar caminos independientes y las razones por las que decidió no volver a contraer matrimonio formal después de esa experiencia.

La relación entre María Elvira Samper y José Gabriel Ortiz comenzó en 1964. Tras varios años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio y permaneció unida cerca de seis años, hasta su separación hacia 1978. Fruto de esta unión nació su único hijo en común, Andrés Ortiz Samper.

A pesar de la ruptura, la relación entre ambos se ha caracterizado con el paso de los años por el respeto mutuo y la cordialidad.

En la entrevista con Paula García, Samper describió el vínculo actual que mantiene con el presentador: “José Gabriel es el mejor exmarido del mundo, pero como marido perro. Mal marido, pésimo marido”, afirmó entre risas.

Al referirse a la época en la que estuvieron casados, la periodista expresó con franqueza que fue un “pésimo marido”.

De acuerdo con el relato de Samper, la separación se dio de manera amigable y sin conflictos legales de por medio. La periodista explicó que la decisión obedeció a un proceso de reflexión personal sobre sus propias aspiraciones e independencia:

“Fue una decisión racional. (…) La separación fue en tan buenos términos que cuando fuimos donde el juez, nos preguntó si habíamos ido a psicología. Yo dije que no, que es que yo me aburro, que no quiero, que ya no lo quería en realidad. Él sí quería seguir casado”, sostuvo la comunicadora durante la entrevista.

Al profundizar en las razones que la llevaron a dar un paso al costado en la convivencia con Ortiz, Samper señaló que el modelo del hogar tradicional de la época no se ajustaba a su proyecto de vida ni a sus búsquedas profesionales.

“Yo entendí que no me podía quedar, que a pesar de que habían tratado de domesticarme mediante la educación, yo no me dejaba domesticar. Dije: ‘Tengo que tener algo, no puedo quedarme solamente de mamá’”, recordó la periodista al recordar los primeros años tras el nacimiento de su hijo y la realización de sus estudios de posgrado.

En ese sentido, la periodista indicó que la convivencia le permitió comprender su propia postura frente a la vida conyugal formal: “Yo no nací para vivir en pareja. Si me caso con San Francisco de Asís, me aburro, y si me caso con el sultán de Brunéi, también me aburro”, comentó de manera reflexiva.

Tras el divorcio formal firmado a finales de la década de 1970, María Elvira Samper no volvió a casarse legalmente.

Según explicó en la entrevista, posteriormente mantuvo relaciones de pareja de larga duración sin convivir de manera tradicional ni contraer matrimonio.

Respecto a su vínculo presente con José Gabriel Ortiz y la familia de este, Samper enfatizó que existe un trato afectuoso y cercano.

De igual forma, manifestó su aprecio por la actual esposa del presentador, Diana, y destacó que el respeto mutuo ha prevalecido entre todos con el paso de los años.

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La comunicadora compartió detalles sobre su amplia carrera en el periodismo colombiano, entre ellos, su paso por la dirección de la revista Cambio, su trabajo conjunto por más de diez años con la periodista Yolanda Ruiz en RCN Radio y sus proyectos creativos recientes.

Entre estos últimos destaca la creación del pódcast y el libro sobre la menopausia desarrollados junto con Ruiz, iniciativa que surgió con el propósito de abrir espacios de conversación sobre el envejecimiento femenino, derribar tabúes sociales y cuestionar los señalamientos que sufren las mujeres en el entorno laboral y personal.