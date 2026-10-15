Johanna Fadul y JuanSe Quintero confirman que serán papás tras 10 años de una difícil pérdida: “Nuestro milagro”

Los actores colombianos Johanna Fadul y Juan Sebastián ‘Juanse’ Quintero confirmaron a través de sus redes sociales que se encuentran a la espera de un bebé.

El anuncio, compartido a través de una publicación conjunta en Instagram, marca un hito especial para la pareja, que lleva 14 años de relación y que en el pasado enfrentó la pérdida de sus gemelas.

¿De qué murió Germán Quintero?: estas serían las causas del fallecimiento del recordado actor colombiano

A través de un video y una serie de fotografías grabadas en la playa, la pareja se dejó ver abrazada, mostrando la imagen de una ecografía y dejando ver el vientre de la actriz.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que expresaron su gratitud y emoción ante esta nueva etapa familiar.

“Hay capítulos que pensamos que no volveríamos a escribir… hasta que Dios nos sorprende. Hoy nuestro amor crece, nuestros sueños vuelven a tomar forma y una nueva vida viene en camino. Nuestro milagro más bonito. ¡Vamos a ser papás!”, redactó la pareja en la descripción del contenido.

En una de las tomas grabadas en la arena, se observan inscritos los años de nacimiento de ambos (1985 y 1988) junto al año 2027, lo que sugiere que el nacimiento está previsto para el próximo año.

No obstante, la pareja no precisó las semanas exactas de gestación ni entregó detalles médicos adicionales en su comunicación inicial.

El anuncio tiene un significado particular en la historia de la pareja debido a los antecedentes de salud que vivieron en 2015, cuando sufrieron la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, a los siete meses de embarazo.

En distintas entrevistas en medios de comunicación, Fadul ha abordado las consecuencias clínicas y emocionales que le dejó dicho episodio. En una conversación en el pódcast Vos podés realizada en 2025, la actriz recordó la complejidad de esos días:

“Fueron seis días de clínica densos, JuanSe nunca me demostró esa vulnerabilidad, pero esto me llevó a mí a madurar, forjar mi carácter, a darme cuenta de qué es lo único que no tiene solución en esta vida”, expresó en su momento sobre el proceso de duelo y recuperación física tras las complicaciones de la pérdida de sus gemelas.

Por su parte, Quintero había manifestado anteriormente en entrevistas para la revista Vea su deseo de asumir la paternidad, sosteniendo una postura de apertura frente a los tiempos del proceso sin forzar las expectativas.

El camino hacia este embarazo incluyó intervención médica especializada. Según declaraciones ofrecidas por la propia actriz semanas atrás al programa de entretenimiento La Red, la pareja se sometió a un tratamiento de fertilidad que conllevó estimulación hormonal e intervenciones farmacológicas.

Durante dicho proceso, se logró la extracción de nueve óvulos, de los cuales cuatro fueron sometidos a análisis genéticos y biológicos.

Tras las evaluaciones médicas correspondientes, un solo embrión resultó óptimo para la fertilización e implantación.

Aquel embrión permaneció congelado a la espera de las condiciones uterinas idóneas para su transferencia, fase que culminó con éxito según se mostró en la reciente publicación.

Johanna Fadul, de 41 años, es ampliamente reconocida por su participación en producciones de televisión como Sin senos sí hay paraíso, mientras que Juanse Quintero, de 38, cuenta con una trayectoria como actor y presentador en la televisión nacional, además de su faceta musical.

“Con esto financio mi carrera”: Aura Cristina Geithner habla de la fortuna que gana haciendo contenido para adultos

Tras la confirmación del embarazo, distintas personalidades del entretenimiento colombiano y figuras públicas como Michelle Gutty, Marcela Reyes y Lucía Aldana expresaron sus felicitaciones a la pareja en Instagram.

Por el momento, Fadul y Quintero no han dado a conocer información sobre el sexo del bebé o la fecha exacta estimada para el parto.