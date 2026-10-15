“Con esto financio mi carrera”: Aura Cristina Geithner habla de la fortuna que gana haciendo contenido para adultos

La actriz y cantante colombiana Aura Cristina Geithner se refirió públicamente a su experiencia en la plataforma de contenido por suscripción OnlyFans y al rol que esta ha jugado en la consolidación de su independencia económica.

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De acuerdo con sus declaraciones, los recursos generados a través de esta vía le han permitido financiar de forma autónoma su producción musical, la gestión de sus derechos y la creación de iniciativas empresariales sin recurrir a financiación tradicional de la industria.

La artista, recordada por una extensa trayectoria en la televisión latinoamericana, ha enfocado sus esfuerzos recientes en diversificar sus fuentes de ingreso para sostener sus proyectos personales.

Según declaraciones entregadas por la propia artista durante una reciente entrevista con Te lo dice Cuervo, el uso de la plataforma no responde únicamente a una faceta de exposición pública, sino a una estrategia para sostener económicamente su propuesta artística.

Geithner señaló que el flujo de ingresos obtenido le ha permitido cubrir los costos vinculados al desarrollo de su catálogo musical, así como al montaje de sus propias producciones artísticas.

“Gracias a esa plataforma he podido financiar mi carrera musical, he levantado una empresa, la fundación, trabajando todo mi catálogo, haciendo mis producciones, soy independiente, no dependo absolutamente de nadie”, afirmó la actriz al argumentar la razón detrás de su permanencia en dicho formato digital.

Entre las iniciativas mencionadas por la artista se incluyen la estructuración de una empresa propia y el apoyo a una fundación.

Aura Cristina cuenta con un recorrido profesional en la televisión y la música en América Latina que se extiende por más de tres décadas, habiendo encabezado producciones dramáticas de alta audiencia en Colombia y el exterior.

Su incursión en plataformas por suscripción desde hace algunos años representó un giro en el modelo de negocio de su imagen pública y modelo de negocio personal.

La postura planteada por la artista pone en debate la evolución de los modelos de monetización en la industria cultural.

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A diferencia del esquema tradicional, donde los artistas dependen de contrataciones en canales de televisión, sellos discográficos o patrocinadores, plataformas como OnlyFans permiten la relación directa con audiencias dispuestas a pagar suscripciones mensuales, lo que garantiza una liquidez constante gestionada por el propio creador.

Para Geithner, la prioridad radica en mantener el control creativo y financiero sobre sus iniciativas, utilizando los recursos digitales como un motor para la sostenibilidad de su marca personal y su proyecto musical.