Exesposo de Sofía Vergara publica un libro hablando de su salud mental y de la enfermedad que terminó alejándolo de la colombiana

Joe Manganiello está a punto de publicar unas memorias en las que aborda uno de los periodos más difíciles de su vida, cuando padeció una extraña enfermedad que lo llevó a someterse a varias cirugías y que, según relata, también deterioró su relación con Sofía Vergara.

En su libro Bloodlines, que llegará a las librerías este mes de octubre, el actor estadounidense reconstruye los problemas de salud que enfrentó durante siete de los últimos diez años y el final de su matrimonio con la actriz colombiana. En una entrevista con People, contó que su intención principal es hacer pública una historia personal que durante mucho tiempo tuvo que guardarse.

La relación comenzó en 2014, después de que ambos coincidieran en una cena de corresponsales de la Casa Blanca. Se casaron en noviembre de 2015, en una ceremonia celebrada en Palm Beach, Florida, y durante años fueron una de las parejas más visibles de Hollywood. Sin embargo, en julio de 2023 anunciaron su separación mediante un comunicado conjunto y para abril de 2024 quedó formalizado el divorcio.

Sofía Vergara es incluida entre las mujeres más poderosas de América Latina, no es la única colombiana

En sus memorias, Manganiello sitúa el comienzo de sus problemas médicos poco después de la boda. Describe dolores abdominales intensos, fiebre, erupciones en la piel, dolores de cabeza y un agotamiento que fue empeorando. Llegó a perder cerca de 27 kilos y tuvo que someterse a procedimientos médicos, incluida una cirugía en 2016 en la que le extirparon parte del intestino. La enfermedad lo obligó a utilizar una bolsa de ostomía y a afrontar tratamientos que no lograron ofrecerle un diagnóstico concluyente.

Manganiello sostiene que ese deterioro físico también tuvo consecuencias emocionales y contribuyó a deteriorar su relación con la colombiana. Quedó “desprovista de cualquier tipo de emotividad”, según su versión. “Ella se negaba a abrazarme”, le dijo a People.

También afirmó que la actriz se burlaba de Bubbles, el pequeño chihuahua que adoptó en 2019 como compañía para afrontar uno de los momentos más difíciles de su enfermedad. Cuenta que la mascota fue clave para verle un lado positivo a la vida, porque la necesidad de cuidarla le dio un nuevo sentido.

Uno de los asuntos que más discutieron antes de la separación fue la posibilidad de tener hijos. En enero de 2024 Vergara le dijo a El País que el matrimonio había terminado, en parte, porque Manganiello quería ser padre y ella no quería volver a ser madre a una edad avanzada.

Sin embargo, el actor rechazó esa explicación como motivo principal de la ruptura y aseguró que se habían distanciado. Ahora, en sus memorias, añade que los problemas de salud modificaron su perspectiva sobre la paternidad: después de varios intentos fallidos de fecundación in vitro y de considerar la donación de óvulos, aseguró que no quería arriesgarse a morir y dejar a Vergara criando a un hijo que no fuera biológicamente suyo.

Actualmente el actor está comprometido con Caitlin O’Connor, con quien asegura haber recuperado la posibilidad de imaginar un futuro y formar una familia. En la entrevista con People, vincula esa perspectiva con la mejoría de su salud y con un proceso personal que también incluyó explorar el trauma familiar y sus raíces armenias.