La moda colombiana abrió una nueva conversación en Bogotá. Esta vez, las prendas no fueron únicamente una declaración de estilo ni una muestra del talento creativo del país: también se convirtieron en una forma de solidaridad. Este jueves 19 de noviembre se llevó a cabo la pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026, un desfile que reunió a 27 diseñadores nacionales en torno a una iniciativa para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Valle del Cauca, Chocó y el Eje Cafetero.

El escenario de la apertura fue Villa Adelaida, una de las casas patrimoniales de Bogotá, que durante este fin de semana será el punto de encuentro de diseñadores, empresarios, compradores y amantes de la moda. Allí se presentó la Colección Solidaria, una propuesta que reúne prendas intervenidas y resignificadas por algunos de los nombres más reconocidos de la industria nacional y que estarán disponibles para la venta. Los recursos recaudados se destinarán a apoyar iniciativas de recuperación de las regiones afectadas por la emergencia.

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La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La pasarela reunió a creadores como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Isabel Henao, Hernán Zajar, Ricardo Pava, Pepa Pombo, Juan Pablo Socarrás, Beatriz Camacho, Kika Vargas, Olga Piedrahita, Andrés Otálora, Francesca Miranda, Diego Guarnizo, Alado, A New Cross, Cubel, Jorge Duque, Faride Ramos, María Elena Villamil, Lina Cantillo, Laura Aparicio, Maz Manuela Álvarez, Renata Lozano, Andrés Pajón, La Petite Mort, Old Maquiina y María Luisa Ortiz, quienes se sumaron a esta apuesta que busca poner el diseño al servicio de una causa.

En conversación con JET SET, Rebeca Herrera Feldsberg, jefe de Bogotá Fashion Weekend, habló del propósito de esta apertura la cual va más allá de reunir nombres de la moda colombiana en un mismo desfile. “Esta inauguración tiene un propósito muy importante y es 27 diseñadores se unieron, regalaron 27 looks y hicimos una colección que se llama la colección solidaria. Estos looks se estarán vendiendo en Villa Adelaida durante Bogotá Fashion Weekend y lo recolectado se irá a una fundación”, explicó Herrera Feldsberg.

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La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La iniciativa busca que las piezas trasciendan el escenario de la pasarela y encuentren un nuevo destino en los armarios de quienes las compren. La apuesta es que el diseño, el trabajo creativo y el valor de las prendas se conviertan también en una contribución para las comunidades que necesitan reconstruirse. En este caso, el acto de comprar se conecta con una causa y la moda encuentra una manera de involucrarse en una realidad que va más allá de sus propios circuitos.

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La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La solidaridad también se extiende al Mercado de Diseño que funcionará en Villa Adelaida. De los 38 empresarios participantes, 14 provienen de las regiones afectadas por el terremoto, entre ellas el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Su presencia abre un espacio para visibilizar emprendimientos, generar oportunidades comerciales y acercar a los consumidores bogotanos a propuestas que vienen de otros territorios. “Es una forma de que demuestra que la Cámara de Comercio apoya la reactivación empresarial en el país. Tenemos empresarios del Chocó, del Eje Cafetero y del Valle del Cauca”, señaló la jefe del evento.

La pasarela inaugural marcó el comienzo de una agenda que, hasta el domingo 22 de noviembre, busca llevar la moda a diferentes sectores de Bogotá. La tercera edición del Bogotá Fashion Weekend, iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, reúne 715 marcas y activa 12 zonas comerciales, con el propósito de incentivar el consumo de diseño colombiano, fortalecer los negocios y dinamizar las compras de fin de año.

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La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Pero la propuesta no se limitará a un escenario central. La ciudad se convertirá en una ruta para descubrir tiendas, showrooms, concept stores, espacios pop-up, talleres, lanzamientos y experiencias alrededor del diseño. Serán seis recorridos que conectarán algunos de los sectores comerciales y creativos más importantes de la capital, con transporte gratuito para facilitar el desplazamiento de los visitantes.

Entre los sectores participantes se encuentran El Nogal, Atlantis, El Retiro, La Cabrera, Quinta Camacho, Chapinero, San Felipe, Parque de la 93, Usaquén, La Candelaria, Tejido Fashion Mart y San Victorino, además de puntos especiales en Mavecure, en el aeropuerto El Dorado, y Emprendemoda ATC.

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La programación contempla más de 150 puntos de activación y 250 eventos durante el fin de semana, con actividades para quienes buscan comprar, conocer nuevas marcas, acercarse a los procesos creativos o explorar propuestas de diseñadores que no necesariamente hacen parte de sus recorridos habituales. De las marcas participantes, 209 empresarios serán impactados directamente a través de las acciones de promoción y de la Guía Weekend, que permitirá a los asistentes identificar establecimientos, organizar sus recorridos y encontrar propuestas de moda en distintos sectores de la capital.

La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

La pasarela inaugural del Bogotá Fashion Weekend 2026 trascendió la moda para convertirse en un escenario de solidaridad y memoria, con un homenaje a las víctimas del terremoto. Una iniciativa que recuerda que la creatividad también puede ser un vehículo de empatía, reconstrucción y esperanza, y que detrás de cada prenda hay historias que merecen ser visibilizadas. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

Villa Adelaida será el venue principal de Bogotá Fashion Weekend 2026. Además de recibir la pasarela inaugural, la casa albergará el Mercado de Diseño, con 38 marcas y diseñadores de distintas regiones; la Librería Weekend; Diálogos de Industria y Conversaciones, y diferentes actividades que buscan acercar al público a la moda desde sus dimensiones creativas, empresariales y culturales.

La programación está abierta al público y contempla actividades gratuitas, horarios extendidos, promociones especiales, talleres creativos y experiencias en establecimientos comerciales. El viernes 20 de noviembre, las zonas comerciales estarán activas de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que Villa Adelaida abrirá de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. El sábado 21, todos los espacios funcionarán de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., y el domingo 22, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.