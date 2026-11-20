Charlotte es una de las bellezas más deslumbrantes de la realeza y a la vez es el vivo ejemplo de una generación de la sangre azul que detesta ser relacionada con cuentos de princesitas en castillos que no existen. Con los pies bien puestos sobre la tierra, rompe esquemas que desligan lo aparentemente frívolo del intelecto.

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Desde hace varios años es imagen de la simbólica casa Chanel, lo que para muchos significaría un deslinde con temas profundos o académicos, pero lo cierto es que también es filósofa de La Sorbona de París, una pasión a la que dedica tanto o más tiempo que a la moda.

Desde niña empezó a plantearse preguntas al observar que había cosas en el mundo que no encajaban. En el último año de bachillerato, se apasionó con la filosofía gracias a un profesor que le enseñó que no es una materia abstracta, sino que se relaciona con lo que todo el mundo vive: el amor, el tiempo, la muerte, la justicia, el trabajo, las relaciones, le explicó a Elle.

En 2015 creó los encuentros filosóficos de Mónaco para sacar el pensamiento de la academia y devolverlo a la conversación y al presente. Incluso, Chanel le patrocina la Reuniones literarias Rue de Cambon, alrededor de la emancipación femenina.

La Fêlure es un ensayo literario y filosófico escrito por Charlotte Casiraghi, publicado por la editorial Julliard. Foto: Editorial Julliard

El nuevo capítulo en su carrera es La Felure (La grieta), su primer libro en solitario, una serie de reflexiones filosóficas y literarias “sobre la acumulación de heridas y una debilidad particular que con el tiempo termina por agotar los recursos” de los seres humanos, le explicó a Elle.

“Quería explorar esa tensión entre lo que nos rompe y lo que, al mismo tiempo, se convierte en punto de partida para la creación. Todos tenemos grietas, y sin ellas no hay relato. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de reconocer que, a veces, las heridas abren posibilidades de transformación”, declaró.

No es un libro de resiliencia, sino de reparación, en el que aborda ciertas máscaras necesarias. En la misma entrevista explicó que “la fragilidad es única en cada persona, depende de su historia, de su estructura psíquica y de su entorno. Por eso quise mostrar distintos caminos y maneras de habitarla”.