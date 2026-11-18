Anne Hathaway finalmente dio a luz a su primera hija. Así lo dejó ver un paparazzi de BackGrid en imágenes difundidas por TMZ, cuando la actriz caminaba con su recién nacido por la ciudad de Nueva York.

La impactante confesión de Anne Hathaway sobre su pérdida de visión

Los padres de la niña no querían que se conociese el género ni el nombre, sin embargo, Molly Rogers, diseñadora de la secuela de El diablo viste a la moda compartió en redes sociales: “¡Muchas felicidades a la orgullosa mamá Anne Hathaway por la nueva incorporación a su familia… una niña!”.

Las imágenes muestran a la protagonista de El diablo viste a la moda con la recién nacida sujeta al pecho en un portabebés marrón. La actriz llevaba un abrigo largo en tono neutro, pantalones blancos, botas cafés, gafas de sol y una gorra oscura. El rostro de la bebé no quedó expuesto; apenas se alcanza a ver un gorro morado con un pompón.

Un embarazo entre rodajes y alfombras rojas

La actriz anunció que esperaba a su tercer descendiente el 19 de junio de 2026, mediante un video publicado en Instagram. En la grabación apareció con un conjunto blanco de falda larga y top corto; al principio cubrió su abdomen con los brazos y luego los apartó para mostrar su barriga que hasta ahora empezaba a crecer. Acompañó la publicación con la frase “Baby, I’m yours”, en referencia a la canción homónima de Barbara Lewis.

El embarazo coincidió con un año especialmente activo para su carrera. Hathaway participó en la promoción y el estreno de varias producciones, entre ellas Mother Mary, El diablo viste a la moda 2, La Odisea, El final de Oak Street y Verity. Durante las apariciones públicas mostró su embarazo en distintas alfombras rojas y habló con humor de cómo adaptó su vestuario a esa etapa. En julio, por ejemplo, bromeó después de descubrir que había llevado al revés un enterizo rojo de Ashlyn New York y dijo que su vientre era un accesorio difícil de superar.

En una entrevista en Late Night with Seth Meyers, la ganadora del Óscar describió el embarazo como una sorpresa, aunque tanto ella como su esposo querían ampliar la familia. “Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero nos sorprendió muchísimo que funcionara”, comentó entre risas. Por eso, dijo, llamaban a la bebé su “gol de último segundo”.

Más adelante, en octubre, durante una conversación con CBS Mornings, aseguró que estaban emocionados y que querían disfrutar el tiempo en que todavía eran una familia de cuatro, antes de los cambios que traería la llegada del nuevo integrante.

La familia Hathaway

Hathaway y Shulman se conocieron en 2008 durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, gracias a un amigo en común. Se casaron en septiembre de 2012, en una ceremonia privada en California y desde entonces han mantenido su vida familiar lejos de la exposición constante.

La actriz ha explicado que procura proteger la privacidad de sus hijos y evitar que crezcan bajo la presión de la atención pública. En una entrevista con Porter, en 2023, señaló que los niños necesitan tener la posibilidad de definir sus propias vidas.

En abril de 2026, durante una entrevista con People, Hathaway habló del papel de su esposo en la organización familiar mientras ella afrontaba una agenda de trabajo exigente. Dijo que Shulman la apoyaba por completo y destacó la manera en que asumió las responsabilidades con sus hijos.

“En todos los sentidos, es la persona más extraordinaria que he conocido”, afirmó. También lo describió como su “pareja soñada” y aseguró que no habría podido alcanzar sus logros profesionales sin su apoyo.