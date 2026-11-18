El humo de un vehículo normalmente no tiene mayor coloración, sin embargo, cuando tiene una tonalidad azul o azulada, generalmente es una señal de que el motor está quemando aceite lubricante junto con la mezcla de aire y combustible.

Este fenómeno ocurre cuando el aceite consigue ingresar a la cámara de combustión, un espacio en el que no debería encontrarse en cantidades significativas. Además de generar emisiones visibles, puede provocar un mayor consumo de lubricante y afectar el funcionamiento del motor.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Nueva Gales del Sur, Australia, el humo azul o gris azulado suele estar relacionado con desgaste o daños en componentes internos del motor.

Causas del humo azul

Las fallas en un carro que permiten el paso del aceite hacia la cámara de combustión son varias, entre las que se pueden revisar están:

Anillos de los pistones que estén ya desgastados pueden perder su capacidad de sellado, el lubricante puede llegar a la cámara de combustión y quemarse.

Sellos de válvulas que estén deteriorados hacen que los retenes impidan que el aceite pase en exceso. Cuando se endurecen o desgastan, pueden permitir filtraciones, especialmente después de que el vehículo permanece apagado durante varias horas.

Problemas en el turbocompresor, si los vehículos cuentan con este componente, una falla en su sistema de lubricación o retorno de aceite puede permitir que el lubricante llegue a la admisión o al escape.

Un nivel de aceite por encima del máximo puede llenar demasiado el depósito, puede favorecer que el motor arrastre aceite hacia el sistema de admisión y termine quemándolo.

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El momento en el que sale el humo azul también puede darle una idea acerca de la localización del daño:

Si aparece durante los primeros segundos después de encender el vehículo, podría estar relacionado con sellos de válvulas deteriorados. Si se vuelve más evidente al acelerar, especialmente bajo carga, puede estar asociado con desgaste de los anillos de los pistones o problemas en el turbocompresor.

Cuando el humo es constante, la situación requiere mayor atención, pues podría indicar un consumo continuo de aceite lubricante.

Cabe agregar que esta señal no es algo que se recomiende ignorar, la combustión de aceite puede ensuciar las bujías, afectar el funcionamiento del motor y deteriorar componentes del sistema de control de emisiones, como el catalizador.

Además, si el lubricante disminuye demasiado, el motor puede perder la lubricación necesaria para proteger sus piezas internas y sufrir daños graves.