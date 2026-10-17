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La mala práctica al subir pendientes que puede recalentar y dañar la transmisión automática del carro

Algunos hábitos que parecen inofensivos pueden acelerar el desgaste de la caja de cambios y reducir su vida útil.

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Redacción Vehículos
17 de octubre de 2026 a las 9:05 p. m.
Imagen de referencia de persona usando la caja de cambios automática.
Imagen de referencia de persona usando la caja de cambios automática. Foto: Getty Images

Los carros con transmisión automática suelen ser una opción cómoda para conducir, especialmente en medio del tráfico de las ciudades. Sin embargo, aunque no es necesario cambiar las marchas manualmente, estos vehículos requieren ciertos cuidados para evitar daños que comprometan su funcionamiento y ocasionen reparaciones costosas.

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Algunos conductores cometen errores por desconocimiento o mantienen hábitos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, pueden acelerar el desgaste de la caja de cambios, afectar otros componentes y reducir su vida útil.

¿Cómo puede dañar la caja automática de su carro sin darse cuenta?

De acuerdo con Rodi Motor, uno de los principales riesgos para la transmisión automática es el sobrecalentamiento. Este problema puede presentarse al recorrer largas distancias en condiciones extremas, remolcar cargas pesadas sin el equipo adecuado o cuando el sistema de refrigeración no funciona correctamente. Las temperaturas elevadas pueden deteriorar sus componentes y afectar el desempeño del vehículo.

Manejar un carro automático requiere de cuidados para no dañar la transmisión.
Imagen de referencia de persona manejando un carro automático. Foto: Getty Images

Para prevenir estas situaciones, es fundamental respetar la capacidad de carga del carro y prestar atención a señales como olores inusuales o alertas en el tablero. Si aparecen indicios de sobrecalentamiento, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro y revisar el auto antes de continuar el recorrido.

Otro error frecuente es mantener una conducción brusca. Las aceleraciones repentinas, los cambios constantes de velocidad y los frenazos pueden someter la transmisión a un esfuerzo innecesario. Este desgaste puede ser mayor en las zonas urbanas durante las horas de mayor congestión, cuando las detenciones y las arrancadas son continuas.

Carro automático
Imagen de referencia de persona utilizando la caja de cambios. Foto: Getty Images

Para cuidar la caja de cambios, lo ideal es conducir de manera suave y progresiva, evitar las aceleraciones repentinas y conservar una distancia prudente con los demás vehículos para reducir los frenazos.

Asimismo, cuando sea posible, elegir rutas menos congestionadas o ajustar los horarios de los desplazamientos puede contribuir a disminuir el esfuerzo al que se somete la transmisión.