La mala práctica al subir pendientes que puede recalentar y dañar la transmisión automática del carro

Los carros con transmisión automática suelen ser una opción cómoda para conducir, especialmente en medio del tráfico de las ciudades. Sin embargo, aunque no es necesario cambiar las marchas manualmente, estos vehículos requieren ciertos cuidados para evitar daños que comprometan su funcionamiento y ocasionen reparaciones costosas.

Los momentos en que debe poner ‘n’ y cuándo colocar ‘p’ en una caja automática: claves para cuidar su carro

Algunos conductores cometen errores por desconocimiento o mantienen hábitos que parecen inofensivos, pero que, con el tiempo, pueden acelerar el desgaste de la caja de cambios, afectar otros componentes y reducir su vida útil.

¿Cómo puede dañar la caja automática de su carro sin darse cuenta?

De acuerdo con Rodi Motor, uno de los principales riesgos para la transmisión automática es el sobrecalentamiento. Este problema puede presentarse al recorrer largas distancias en condiciones extremas, remolcar cargas pesadas sin el equipo adecuado o cuando el sistema de refrigeración no funciona correctamente. Las temperaturas elevadas pueden deteriorar sus componentes y afectar el desempeño del vehículo.

Imagen de referencia de persona manejando un carro automático. Foto: Getty Images

Para prevenir estas situaciones, es fundamental respetar la capacidad de carga del carro y prestar atención a señales como olores inusuales o alertas en el tablero. Si aparecen indicios de sobrecalentamiento, lo más recomendable es detenerse en un lugar seguro y revisar el auto antes de continuar el recorrido.

Otro error frecuente es mantener una conducción brusca. Las aceleraciones repentinas, los cambios constantes de velocidad y los frenazos pueden someter la transmisión a un esfuerzo innecesario. Este desgaste puede ser mayor en las zonas urbanas durante las horas de mayor congestión, cuando las detenciones y las arrancadas son continuas.

Imagen de referencia de persona utilizando la caja de cambios. Foto: Getty Images

Para cuidar la caja de cambios, lo ideal es conducir de manera suave y progresiva, evitar las aceleraciones repentinas y conservar una distancia prudente con los demás vehículos para reducir los frenazos.

Asimismo, cuando sea posible, elegir rutas menos congestionadas o ajustar los horarios de los desplazamientos puede contribuir a disminuir el esfuerzo al que se somete la transmisión.