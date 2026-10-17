¿Su SOAT está en riesgo? Más de 10 millones de casos salen a flote en Colombia

Un preocupante hecho fue registrado acerca del SOAT, en el que se registró que, durante el periodo entre 2016 y septiembre de 2026, el número de vehículos que no contaba con este seguro se duplicó notablemente.

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Los números indican que el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito a 10,7 millones, de acuerdo con cifras por parte de un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo, basado en información del RUNT.

La investigación por parte de la organización indica que, además del incremento de vehículos sin el SOAT, el parque automotor también registró unos aumentos, pasando de 13 millones a 22,6 millones de unidades.

A través del estudio se pudo identificar que la tasa global de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito escaló del 40,6% en 2016 al 47,3 % en 2026. Por otro lado, se confirmó que el indicador de incumplimiento legal durante los últimos 6 años quedó entre el 47 % y el 49 %.

Más de 10 millones de vehículos en Colombia no cuentan con el SOAT vigente, una cifra que refleja el aumento de la evasión de este seguro obligatorio. Foto: Getty images

Los vehículos que mayor concentración tuvieron en esta investigación fueron las motocicletas, ya que, a pesar de representar el 64 % del parque automotor colombiano, acumulan el 78 % de unidades que no tienen vigente el SOAT, lo que equivale a 8,3 millones.

La falta de otro elemento clave

El estudio realizado por Intempo resalta que, además de la falta del SOAT, varios vehículos incumplen otro requisito establecido por la ley, siendo este la revisión técnico-mecánica.

De los 18,8 millones de vehículos que se encuentran obligados a contar con ambos documentos, el 52,4 % (9,8 millones de unidades) no cuenta con ninguna de los dos al día.

Por otro lado, 8 millones de vehículos, lo que equivale al 42,6 %, sí cuentan tanto con la revisión técnico-mecánica como con el SOAT. Solamente 936.000 unidades tienen uno de los dos requisitos, mientras que 1,4 millones nunca han contado con ambos documentos.

Contar con el SOAT vigente y la revisión técnico-mecánica al día es fundamental para cumplir con los requisitos legales de circulación. Foto: Colprensa - Vanguardia Liberal y Getty Images

El gerente general de Intempo, Santiago Caballero, afirma que los resultados del estudio indican que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar vinculada con el descuido de otros trámites obligatorios, agregando que las campañas hoy en día no son suficientes para responder a la problemática.

“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, afirmó.

Para Intempos, uno de los momentos clave para que propietarios continúen pagando el SOAT es cuando realizan su primera revisión técnico-mecánica.

La investigación demuestra que, en el marco de los primeros años de vida de un vehículo, sus dueños renuevan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en un 89 %.