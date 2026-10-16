Así cambiará la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso por cuenta de las nuevas obras en el corredor vial

El Instituto Nacional de Vías (Invías) puso en marcha una intervención técnica sobre el corredor estratégico Briceño–Tunja–Sogamoso. La medida busca recuperar las condiciones de operatividad, estabilidad y seguridad de esta arteria vial que conecta a Cundinamarca con Boyacá y por la que transitan diariamente más de $14.000 vehículos.

🚗 ¿Viajas por la vía Bogotá–Tunja–Sogamoso? ¡Esto te interesa!‼️ 🇨🇴 Tenemos buenas noticias: la recuperación de este importante corredor ya está en marcha, con trabajos para mejorar la seguridad vial y la movilidad entre #Boyacá y #Cundinamarca. 🧵 1/6 https://t.co/UtiCgm74gs — Invías (@InviasOficial) October 16, 2026

Aunque las obras apuntan a mejorar los tiempos de desplazamiento y reducir la accidentalidad, durante la fase de ejecución se prevén cambios en la dinámica del flujo vehicular, pasos restringidos y presencia continua de maquinaria pesada.

Para qué sirven los postes S.O.S. que se ven en las carreteras de Colombia: ¿a quién puede llamar?

¿En cuáles tramos cambiará la dinámica del tráfico?

Las intervenciones directas de mantenimiento y rehabilitación se concentran en dos sectores de la infraestructura a cargo del Invías:

Tramo Villapinzón – Tunja: Abarca desde el municipio de Villapinzón, pasando por el peaje de Albarracín y el Alto de Ventaquemada, hasta el inicio de la variante de Tunja. Tramo La Y (Tibasosa) – Sogamoso: Comprende el sector entre La Y, Nobsa y la entrada al municipio de Sogamoso.

El plan operativo en ejecución incluye frentes de trabajo continuos que afectarán la velocidad media de recorrido:

Parcheos y sustitución de la capa de rodadura

Demarcación y señalización

Mantenimiento rutinario de faja vial

Obras en la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso. Foto: Invías - API

Para mitigar el impacto de varadas o siniestros en las zonas de obra, el Invías dispuso un despliegue de equipos de asistencia técnica y médica permanente en cada uno de los tramos intervenidos.

Plan a 4 años

Además de la atención a los puntos críticos inmediatos (como el paso por Ventaquemada, el peaje Albarracín, Villapinzón y Nobsa), el Gobierno nacional estructura una intervención de mayor alcance proyectada a cuatro años.

Este plan contempla trabajos integrales de rehabilitación profunda de la malla vial y mantenimientos periódicos programados, con el objetivo de elevar de manera sostenible el nivel de servicio y la funcionalidad de este corredor del centro del país.

Obras en la vía Bogotá-Tunja-Sogamoso. Foto: Invías - API

Estas son las carreteras con más curvas de Colombia donde los frenos suelen fallar, según la IA

Para los viajeros y transportadores que transitan este corredor interdepartamental, las autoridades recomiendan planificar sus recorridos con antelación y consultar el estado de la vía en tiempo real a través de la línea gratuita #767 o los canales virtuales de Invías.

Asimismo, se aconseja tomar rutas alternativas en días de alto flujo vehicular —como la variante por el Valle de Tenza o la ruta por Chiquinquirá— para evitar los embotellamientos en los puntos de obra.