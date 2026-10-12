Los mejores carros para viajar por Colombia no son los más costosos: esto debe tener en cuenta

La geografía colombiana, caracterizada por múltiples variantes en sus pasos de montaña, hace que conducir por sus carreteras se convierta en un desafío para la ingeniería automotriz.

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Los altos metros sobre el nivel del mar y las pendientes de consideración del país han motivado a los expertos a darle un protagonismo especial a la relación peso-torque, la geometría del chasis del vehículo y la tracción del automotor.

Desde las montañas hasta los valles, una ruta lleva consigo el pulso económico de Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, han explicado que los mejores carros para conducir en las carreteras colombianas no son los que tienen una gran potencia máxima (caballos de fuerza), sino que son los que tienen un buen torque, lo que se traduce en una buena aceleración.

“La topografía nacional exige que el vehículo mantenga una reserva de aceleración para realizar adelantamientos seguros en tramos de un solo carril”, dijo Oliverio García, presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos).

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García detalló que “la relación peso-potencia de un carro destinado a carretera no supere bajo ninguna circunstancia los 10 u 11 kilogramos por cada caballo de fuerza”

En términos prácticos, esto significa que los autos que mejor responden en las carreteras colombianas son aquellos que tienen un mínimo de 200 Nm de torque. Disponible en varios de los modelos preferidos por los colombianos, como el Renault Duster, Mazda CX-30 o el Volkswagen Nivus.

¿Los modelos con turbo son los mejores para las carreteras colombianas?

El turbo se termina traduciendo en la fuerza de empuje de un carro, materia que destacó en la conversación el ingeniero René Castro, especialista en seguridad vial de CESVI Colombia (Centro de Experimentación y Seguridad Vial).

Una persona conduciendo en carretera (imagen de referencia). Foto: Getty Images

“Lo que realmente saca a un carro de una curva empinada con cupo lleno no son los caballos a 6.000 RPM, sino la fuerza de empuje o torque disponible por debajo de las 2.000 RPM y la capacidad de disipación térmica de los frenos”, detalló Castro.

En este contexto, destacan los modelos que ofrecen motores con turbocompresor, por lo que destacan los carros que, su motor, aun siendo pequeño, tiene turbo (1,2 L Turbo).

La altura que deben tener los carros para no chocar con policías acostados

Las calles colombianas están copadas de policías acostados que, aunque no destacan en las carreteras intermunicipales, sí lo hacen en los pueblitos y ciudades. Ante ello, los expertos recomiendan autos altos.

“Que su altura libre al suelo no baje de los 18 centímetros para evitar daños estructurales en el tren delantero”, detalló García, el presidente de Andemos.

Policías acostados en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Casi todos los vehículos que se comercializan en Colombia tienen una altura considerable, por lo que en esta materia no depende tanto del modelo o del fabricante, sino de las modificaciones que les hacen sus propietarios.