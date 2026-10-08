Cables aéreos, nuevas carreteras, rutas y TransMilenio: Las obras clave que se destrabarán en Cundinamarca

El Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca realizaron una jornada de trabajo conjunta este jueves en el departamento, donde la administración departamental presentó los proyectos que necesitan la intervención del Gobierno.

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Los resultados de la jornada fueron comunicados por el gobernador Jorge Emilio Rey y la ministra Elsa Noguera.

A través de un video, los gobernantes revelaron que en esta jornada se estableció la consolidación de una hoja de ruta que culminaría proyectos que venían en ejecución, destraba y ejecutará las nuevas iniciativas que presentó la Gobernación.

“Hoy, desde Cundinamarca, trabajamos con el gobernador Jorge Emilio Rey y su equipo para revisar las prioridades del departamento, identificar los obstáculos que debemos superar y buscar soluciones que permitan avanzar en los proyectos de infraestructura”, dijo la ministra en su red social X.

Por su parte, Rey detalló las siguientes obras, que actualmente lidera el departamento en materia de movilidad:

El sistema masivo de trenes (Regiotram)

TransMilenio en Soacha y proyectos de cables aéreos

Soluciones a vías regionales y corredores de carga

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En cuanto al Regiotram, el gobernador especificó que se presentó oficialmente el cronograma de licitación que conectará a Zipaquirá, Chía y Cajicá con Bogotá. Por el TransMilenio de Soacha, se verificaron las obras en el patio taller y se contextualizó sobre los nuevos cables aéreos que planean para Cazucá y La Calera.

Jorge Emilio Rey detalló las intervenciones priorizadas en los principales corredores viales del departamento a partir de este jueves. Entre los proyectos estratégicos destacan:

Vía al Llano

Evaluación e intervención inmediata sobre puntos críticos para reducir los cierres imprevistos y afectaciones por deslizamientos en la conexión con los Llanos Orientales.

Ruta del Sol y accesos

Impulso al tramo Villeta - Guaduas para agilizar la salida hacia el norte del país, junto con el análisis de obras complementarias en el corredor Río Bogotá - Facatativá - Los Alpes y la revisión de la Perimetral de Oriente.

Zipaquirá - Ubaté

Balance de las obras de ampliación y mejoramiento vial para potenciar el transporte agrícola y de pasajeros en la provincia de Ubaté.

Esta hoja de ruta busca que los megaproyectos ferroviales pasen del papel a la ejecución, al tiempo que se agilizan las alternativas de transporte masivo urbano (TransMilenio y cables) en los accesos sur y oriente de la capital.