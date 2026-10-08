Las vías que “no pueden seguir de adorno”: Gobierno De La Espriella revela el plan de Caminos del Tigre

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella compartió más detalles sobre la estrategia Caminos del Tigre , una apuesta con la que se busca brindar varios beneficios a las vías del país.

Gobierno De La Espriella y transportadores trazan plan contra la inseguridad en las vías: esto acordaron

En coordinación con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), se ha trazado una hoja de ruta para recuperar corredores estratégicos fundamentales, llevar la infraestructura a los territorios y convertir las vías del país en una oportunidad de conexión entre las comunidades del país.

“Una vía es el campesino que saca la carga antes de que se pudra. Es la ambulancia que llega. Es el niño que no camina tres horas para llegar al colegio. Es el comerciante que no le paga vacuna al que cierra la carretera. Una vía es desarrollo, que se traduce en calidad de vida”, afirmó el vocero de la Presidencia, Miller Soto.

Dentro de los principales problemas que ha identificado el Gobierno nacional se encuentra el estado de la red vial nacional.

Las cifras compartidas indican que alrededor del 60 % de las vías nacionales a cargo del Invías se encuentran en un mal estado, destacando puentes caídos, concesiones revertidas, contratos parados, consultas y predios eternos.

Otra problemática va en materia de la inversión en transporte, la cual hoy en día cuenta con alrededor del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

“Un país se encarece cuando la vía se vuelve una trampa. La ANI arrastra un hueco de 5,5 billones de pesos en vigencias de 2027. Hay que reprogramar con los concesionarios, pagar, no romper la confianza. Con carácter y con determinación, no con discursos inútiles”, afirmó Soto.

Los corredores que son una prioridad para el Gobierno Nacional

El vocero de la Presidencia informó a los corredores más críticos del país que “no pueden seguir de adorno”, siendo los siguientes:

Vía al Puerto (Bogotá-Buenaventura)

La Troncal Caribe (Santa Marta - Riohacha - Maicao)

Magdalena Medio

La Panamericana (Cali - Popayán - Pasto)

Medellín - Urabá - El Toyo

Barranquilla - Santa Marta

Moñitos - Santa Lucía

Montería - San Juan de Urabá

La transversal Momposina

La variante de Managué, La Guajira

Seguridad en las vías

El Gobierno nacional no solamente compartió los planes de cara a mejorar la infraestructura del país, sino también el planteamiento que se busca en materia de seguridad vial.

Los registros compartidos indican que más del 68 % de los robos registrados en las carreteras del país ocurren entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m.

El Gobierno Nacional señaló que la recuperación de las vías debe estar acompañada de mayor seguridad en las carreteras. Foto: ANI - API

Por ello, la administración del presidente De La Espriella plantea que la recuperación de las vías se podrá lograr a través de una mayor presencia de las autoridades.

“La seguridad de las carreteras es una prioridad del Gobierno de La Espriella. Colfecar y la Policía lo tienen medido; Caminos del Tigre no se entiende sin el Estado en la vía. El milagro de las regiones sale, recorre, prioriza lo que de verdad duele en el pueblo. Caminos del Tigre representa eso, representa ese milagro. Lograremos que el mapa deje de tener huecos donde el Estado no entra. Y con caminos que unan, que conecten de verdad al país, estaremos cada día más cerca de la patria”. comentó Soto.