En los 100 días de De La Espriella, el MinTransporte destrabó obras, frenó abusos fotomultas y alistó millonaria inversión

En los cien primeros días del presidente Abelardo De La Espriella el Ministerio de Transporte hizo su propio balance y destacó tres principales acciones.

Una de ellas, el control a los abusos de las fotomultas en Colombia. “Se acabaron las cámaras escondidas para sorprender a los conductores. El Ministerio expidió la circular con medidas para poner freno a los llamados carros cazafotomultas. La tecnología debe servir para prevenir accidentes y salvar vidas, no para sorprender a los ciudadanos”, informó el ministerio a través de un comunicado de prensa.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, ha estado al frente de las tarifas de los peajes. Foto: SEMANA - ALEJANDRO ACOSTA y Cortesía Concesión Autopistas del Café

La ministra Elsa Noguera también impulsó la construcción colectiva de la reforma al Código Nacional de Tránsito. Más de 800 personas participaron en cuatro encuentros presenciales realizados en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín. Se recibieron cerca de 2.000 propuestas provenientes de 26 departamentos en el aplicativo web.

“El objetivo es construir un Código más justo, que proteja la vida y no castigue injustamente el bolsillo de la gente”, informó el Ministerio de Transporte.

En su balance también está la gestión que se adelantó para destrabar algunas obras, entre ellas, el Túnel del Toyo que comenzó la instalación de los equipos electromecánicos.

La ministra Elsa Noguera se reunió con la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba. Foto: Ministerio de Transporte

Igualmente, Buga–Buenaventura donde se reactivaron nueve unidades de obra que llevaban tres años detenidas por problemas sociales, luego de llegar a acuerdos con las comunidades.

En la vía Barranquilla–Santa Marta se corrigieron los diseños por asuntos ambientales y se reactivaron los trabajos. Y en el Canal del Dique se avanzó en la solución de los asuntos ambientales que mantenían frenado el proyecto.

Entre los logros alcanzados en los primeros días está el funcionamiento la nueva torre de control en San Andrés.

Además, el avance de las obras de modernización del aeropuerto que sirve a Cali, la ampliación del José María Córdova de Rionegro y las intervenciones en el Rafael Núñez de Cartagena. En Barranquilla, el aeropuerto Ernesto Cortissoz pasó a manos de la Alcaldía para agilizar su construcción.

La Ministra de Transporte, Elsa Noguera, encabezó el recorrido de inspección por las obras de la doble calzada. Foto: Cortesía / Suministrada a El País.

A esto se suma una apuesta de mayor alcance: “el Ministerio avanza en la financiación de $1 billón con la CAF para actualizar la tecnología aeronáutica del país. Los recursos permitirán intervenir 67 estaciones aeronáuticas entre 2026 y 2030, con mejoras en los sistemas de control, vigilancia, navegación y comunicaciones”, reportó un comunicado oficial del MinTransporte.

Igualmente, el Gobierno expidió el Decreto 1529, que permite a las sociedades portuarias invertir hasta el último día de sus concesiones. La medida busca dar reglas claras a los operadores, facilitar mejoras en los accesos y fortalecer la competitividad de los puertos colombianos.