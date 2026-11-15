Qué pasaría si un ‘hacker’ obtuviera el código fuente del software electoral de la Registraduría: Experto explica en SEMANA

El acceso a las instrucciones con las que funciona el sistema electoral podría revelar fallas y abrir oportunidades para buscar vulnerabilidades. Sin embargo, conocer ese código no significa que sea posible modificarlo automáticamente. Mario Micucci, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, explicó a SEMANA cuáles serían los riesgos.

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¿Qué es un código fuente?

Cada aplicación o sistema informático funciona gracias a una serie de instrucciones que indican qué debe hacer y cómo debe responder. Ese conjunto se conoce como código fuente y es, en palabras sencillas, la receta que permite que un programa funcione.

Micucci explicó que se trata del “conjunto de instrucciones que escriben los programadores”. Para ilustrarlo, comparó su funcionamiento con una receta de cocina: allí se especifican los ingredientes y los pasos necesarios para obtener un resultado.

El código fuente contiene las instrucciones que permiten que un programa funcione y realice sus tareas. Foto: Getty Images

“El código determina qué datos recibe el programa, qué reglas aplica y cómo obtiene el resultado”, señaló el especialista. Una calculadora de un computador o un teléfono, por ejemplo, necesita esas instrucciones para saber cómo realizar operaciones y mostrar las respuestas.

Por eso, acceder al código de un sistema electoral permitiría conocer parte de su funcionamiento interno, no obstante, el alcance de ese acceso dependería de la información disponible y de los componentes que una persona consiguiera revisar.

¿Qué podría descubrir alguien al revisar el software electoral de la registraduría?

En el caso de los programas utilizados para procesar información de las elecciones, el código fuente puede mostrar cómo se realizan determinadas operaciones y qué reglas sigue el sistema.

“Podría ver cómo se validan las cifras de cada mesa, cómo se calculan los totales o cómo se genera un boletín”, explicó Micucci.

Revisar el código fuente de la Registraduría permitiría conocer cómo se validan y calculan los votos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Ese conocimiento también podría servir para identificar errores. El especialista recordó que los programas son desarrollados por personas y, por tanto, pueden contener fallas. En un sistema electoral, una equivocación en las instrucciones o un control de seguridad débil podría convertirse en un punto de riesgo.

Esto no quiere decir que cualquier persona que consiga consultar el código pueda cambiar los resultados. Revisar las instrucciones y tener autorización para modificarlas son acciones diferentes. Para alterar el funcionamiento del programa sería necesario conseguir acceso y permisos que permitieran intervenirlo.

Una modificación maliciosa podría afectar las cifras

El escenario sería distinto si alguien lograra introducir cambios no autorizados en las instrucciones del software. De acuerdo con el experto, una intervención de ese tipo podría interrumpir el servicio o provocar que el sistema entregara información equivocada.

“En el preconteo se podrían distorsionar los boletines preliminares”, advirtió Micucci. El preconteo corresponde a la divulgación inicial de los resultados, mientras que el escrutinio es el procedimiento en el que se revisan y consolidan oficialmente los votos.

Una modificación no autorizada del software electoral podría afectar la publicación de los resultados preliminares. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

El especialista también explicó que una alteración en las operaciones utilizadas para sumar los votos podría generar cifras incorrectas. Sin embargo, precisó que esos datos podrían contrastarse con las actas físicas de cada mesa, que funcionarían como referencia para verificar los resultados.

Hacer público el código también podría ayudar a encontrar errores

La posibilidad de que un tercero conozca el código fuente no representa únicamente un riesgo. Según Micucci, permitir que investigadores independientes lo revisen también permitiría contribuir a descubrir problemas que después deben corregirse.

“Puede facilitar que un atacante estudie el programa, pero también permite a investigadores independientes encontrar y reportar fallas”, indicó.

La diferencia está en la capacidad de respuesta de quienes administran el sistema. Para el experto, los responsables deben contar con procedimientos y planes de contingencia que permitan corregir las vulnerabilidades identificadas antes de que alguien pueda aprovecharlas.

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La discusión sobre el código electoral vuelve al debate público

La explicación del especialista cobra relevancia en medio de las discusiones que Gustavo Petro sostuvo con la Registraduría sobre la revisión del software utilizado en las elecciones de 2026.

En febrero de este año, el entonces mandatario pidió que el código fuente fuera entregado para una revisión técnica independiente. En mayo, la Registraduría afirmó en su cuenta de X que el código sí sería expuesto para auditoría y sostuvo que se habían implementado mecanismos para permitir el acceso a la totalidad de las instrucciones. Petro respondió que su petición no consistía simplemente en exponerlo, sino en permitir una auditoría técnica con participación de expertos.

El tema volvió a cobrar atención en noviembre de 2026, después de que Noticias Caracol divulgara documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que mencionarían un presunto plan para atacar los sistemas de la Registraduría y modificar resultados electorales. Se trata de señalamientos contenidos en esos informes, no de una prueba de que los resultados hayan sido alterados.

El debate entre Petro y el registrador Hernán Penagos volvió a cobrar relevancia por la seguridad del software electoral. Foto: SEMANA / Presidencia

En ese contexto, también resurgieron las advertencias del registrador Hernán Penagos sobre los riesgos de entregar o exponer el código fuente a terceros.

El debate plantea dos necesidades: proteger los sistemas frente a posibles ataques y permitir controles técnicos que ayuden a detectar errores. Para Micucci, la revisión puede aportar a la seguridad siempre que las fallas encontradas se atiendan oportunamente.