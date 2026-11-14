Logo
Login
Política

Ministra de Educación reporta graves hallazgos en el PAE: cuestionados contratos dentro de la Unidad de Alimentación Escolar

La ministra aseguró que la cartera se encuentra haciendo el seguimiento debido a las anomalías.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
14 de noviembre de 2026 a las 9:29 a. m.
Asignaciones de recursos sin sustento técnico, sobrecostos y contratos cuestionados hacen parte de las irregularidades detectadas en la Unidad de Alimentación Escolar.
Asignaciones de recursos sin sustento técnico, sobrecostos y contratos cuestionados hacen parte de las irregularidades detectadas en la Unidad de Alimentación Escolar. Foto: COLPRENSA

En la mañana de este 14 de noviembre, el Gobierno nacional, a través de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, anunció graves hallazgos en la gestión de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), durante el desarrollo de la administración de Gustavo Petro.

La Secretaría de Educación de Cali, abrió licitación pública para encontrar prestador del programa PAE para el nuevo calendario escolar.
En riesgo la continuidad del PAE: Contraloría detecta irregularidades en el manejo de casi $40.000 millones

Aseguró que entre los hallazgos están asignaciones sin sustento técnico, un sistema inoperante, contratos cuestionados y presunto proselitismo político.

ESTUDIANTES SIN ALIMENTACIÓN
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, reveló hallazgos en la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Colprensa

“El Ministerio está tomando decisiones para poner la casa en orden, fortalecer los controles y proteger los recursos públicos”, reveló la cartera en medio de las indagaciones, asegurando que cada peso debe ir para alimentar a los niños y contribuir a la permanencia en las aulas.

ESTUDIANTES SIN ALIMENTACIÓN
“Fabricaron pruebas”: operador del PAE en Neiva denuncia, ante la Fiscalía, persecución de la Alcaldía

La ministra aseguró que hubo asignaciones de recursos que no sustentaban su asignación, como lo evidenció la Contraloría General de la República, además de una sobreestimación de costos en varias entidades territoriales.

También se evidenció que el Sistema Integrado para Suplidores del Programa de Alimentación Escolar, contratado por Colombia Digital, se encontraba inoperante. Además, durante 2026, se establecieron cinco criterios de asignación incompatibles con lo contratado.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y la ministra de Educación, Ilva Miryam Hoyos.
Asignaciones de recursos sin sustento técnico, sobrecostos y contratos cuestionados hacen parte de las irregularidades detectadas en la Unidad de Alimentación Escolar. Foto: Presidencia/Colprensa

Precisó que, durante 2026, los contratos de prestación de servicios aumentaron un 100 % frente a los años anteriores y que hay contratistas que nunca se han presentado en la entidad y casos sin actividades relevantes acreditadas, hablando de la alimentación de niños.

“Encontramos actividades de proselitismo político de contratistas del equipo territorial y debilidades en la supervisión de los privados”, precisó la ministra.

Ante los hallazgos, la cartera aseguró que revisó las 97 asignaciones territoriales, además de avanzar en una metodología técnica para tener en cuenta beneficiarios, necesidades regionales y costos sustentados.

PAE Cali
La ministra de Educación también señaló un aumento del 100 % en los contratos de prestación de servicios y presuntas actividades de proselitismo político por parte de contratistas. Foto: Personería de Cali

También depuró la contratación y estructuró el equipo dentro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con funciones orientadas a resultados, además de establecer controles a los contratistas para las reuniones con comunidades y trasladar las denuncias a los organismos de control.