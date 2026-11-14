La FCF se le planta a Atlético Nacional: mandó al piso plan del club para las finales

Atlético Nacional ha protestado a través de su técnico, Lucas González, de la cantidad de jugadores que la Federación Colombiana de Fútbol requirió del plantel, justo en plena definición y finales de los torneos en el FPC.

En total son ocho los deportistas del verde que están en las diferentes categorías de la Selección Colombia. Y es que ese llamado masivo aunque genere satisfacción para el club, deja con menos posibilidades para escoger al DT verdolaga.

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Uno que está en la Sub-19 es Felipe Marín, de gran rendimiento al que Nacional buscó para que retornara antes de lo previsto y así poder jugar la semifinal vuelta de Copa durante el próximo martes.

Dicha petición ya tuvo respuesta por parte de la Federación, que se negó a dejar salir antes a Marín y significa entonces para Atlético Nacional otra baja de cara al decisivo compromiso con Once Caldas en el Atanasio Girardot.

El periodista Juan David Londoño fue quien dio a conocer la noticia: “La Federación Colombiana de Fútbol no autorizó el regreso anticipado de Andrés Felipe Marín de la Selección Sub-19 para jugar el partido del martes con Atlético Nacional. Él y Quesada retornarán el día 18″.

Quejas de González abundan

En el transcurso de la semana que termina Once Caldas y Atlético Nacional jugaron la ida de la semifinal de Copa que terminó 1-1.

James Rodríguez salvó de la derrota a los verdes al marcar el primer gol desde su regreso a Colombia. También fue especial por tratarse de la apertura de su cuenta personal en la historia como verdolaga.

Si bien no se entendió como un resultado malo para el visitante, para Lucas González las dificultades para afrontar un partido de tal magnitud contra un rival que sí tenía todos sus elementos a disposición fueron altas.

Lucas González y Alexis Henríquez, miembros del cuerpo técnico de Atlético Nacional. Foto: Colprensa

“Nosotros, todos los equipos, dependemos de los jugadores que tenemos y, con ellos, intentamos plantear los partidos. Ahora no tenemos a todos nuestros jugadores disponibles”, criticó.

“Tenemos cinco jugadores con la Selección Sub-17, dos jugadores —uno de ellos titular, Felipe Marín— con la Selección Sub-20 y otros dos con la selección mayor”, enlistó los que no tiene a disposición, entre ellos, por el que abogaron para volver antes.

A pesar de manifestar que “estamos muy orgullosos de que todos ellos estén allá”, no se siente del todo conforme porqué “cuando se te juntan tres convocatorias y pierdes ocho jugadores del equipo profesional, lógicamente las variantes se te limitan. Es normal”.

Como representante del club aceptó que ser tan incidentes en el fútbol local los hace tener que desprenderse de jugadores, pero también los complica. “Somos Nacional, es lo que es, y estamos muy orgullosos de que nuestros jugadores vayan a la Selección Colombia. Lógicamente, eso nos limita para partidos como estos”, terminó.

Así pues, el estratega bogotano y su cuerpo técnico deberán seguir buscando alternativas para poner plantillas con los jugadores que tienen a disposición.

Este sábado juegan la fecha 19 contra Once Caldas y el próximo martes nuevamente frente al mismo rival definen el paso a la final de Copa BetPlay.