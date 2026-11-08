Lucas González, DT de Nacional, se quejó por decisión de Néstor Lorenzo: “No es coherente”

Lucas González, técnico de Atlético Nacional, manifestó su molestia por la convocatoria de jugadores a la Selección Colombia en plena etapa definitiva de Liga BetPlay y Copa Colombia.

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El estratega bogotano hizo énfasis en el caso puntual de Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, quien sí se pudo quedar en su club para disputar las semifinales de la Copa Argentina.

En contraste, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo se perderán la última fecha del ‘todos contra todos’ en la Liga BetPlay y también los dos partidos frente a Once Caldas por semifinales de Copa.

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales. No es solamente la selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel y Titi vayan con la selección nacional, lo hacen porque se lo merecen y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales”, dijo en rueda de prensa.

Lucas considera que “no es coherente”, por parte de Néstor Lorenzo, “que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los nuestros sí tienen que ir porque si no el club es sancionado”.

Además de la baja de Velásquez y Rengifo, Atlético Nacional también pierde otros jugadores citados a las selecciones Sub-19 y Sub-17. “Perdemos ocho o nueve jugadores que están con nosotros en el primer equipo. Como club no podemos hacer nada más que adaptarnos a lo que tenemos y lo vamos a hacer, vamos a intentar ganar el siguiente partido con los jugadores que tenemos”, expresó.

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Las principales ausencias por convocatoria a las categorías menores son el volante Felipe Marín (Sub-19) y el extremo José Escorcia (Sub-17), quienes se perfilan para continuar el proceso hacia los mundiales.

Lucas González añade que “es una desventaja” enfrentar a Once Caldas sin la presencia de estos jugadores que estarán descartados, por lo menos, hasta el 17 de noviembre.

Jugadores de Atlético Nacional celebrando uno de los goles de Alfredo Morelos ante Pereira Foto: Colprensa

Lucas también hace autocrítica

Más allá de esta queja formal que presentó en rueda de prensa, el técnico de Atlético Nacional también hizo autocrítica por el rendimiento de sus jugadores frente a Deportivo Pereira.

Aunque el partido se ganó in-extremis por el tanto de César Haydar, el cuadro verdolaga lució muy por debajo de lo que venía mostrando en fechas pasadas. “Ha sido un desastre, es el peor partido que hemos tenido desde que dirijo al equipo. Lo ganamos gracias a la hinchada y a que tenemos grandes jugadores. Lo único bueno es que nos pone los pies en la tierra”, expresó.

Nacional ya está clasificado a cuadrangulares y también garantizó su lugar en la Copa Libertadores, aunque necesita ser campeón para entrar directo a la fase de grupos.