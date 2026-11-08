Fuad Char se comprometió con la hinchada de Junior: esto dijo sobre los fichajes para 2027

Junior de Barranquilla no pudo estrenar el ‘Supermetro’ como le hubiera gustado a la familia Char. El conjunto tiburón quedó eliminado prematuramente de los cuadrangulares y ya piensa en lo que será el 2027.
A la espera de concretar a su nuevo técnico, en las oficinas del club ya se está trabajando para reconstruir la nómina y conseguir fichajes que le devuelvan la ilusión a la hinchada.
Fuad Char, máximo accionista de Junior, estuvo visitando las nuevas instalaciones del Metropolitano y, después de ver la obra maestra de su hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se comprometió a tener un equipo que llene de orgullo a la ciudad.
“Ahora tenemos el compromiso de que, con un estadio así, tenemos que tener un equipo también así, a otro nivel”, aseguró el dirigente a las afueras del estadio.
Fuad Char quedó gratamente impresionado con la renovación del Metropolitano, aunque el honor de estrenarlo será para Boca Juniors y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026.
🇨🇴🏟️• Hoy el alcalde Alejandro Char, su padre y su hijo, visitaron las nuevas instalaciones del estadio metropolitano.— Mi Corazón Es Rojiblanco (@mi_rojiblanco) November 5, 2026
🔥🗣️: "Te pasaste de calidad". La reacción de Fuad Char al SUPERMETRO.
📽️: Alejandro Char pic.twitter.com/vjTQLcj1ns
El deseo de Alejandro Char
En esa misma conversación, mientras paseaban por las instalaciones del ‘Supermetro’, el alcalde Alejandro Char aseguró que su deseo es traer muchos títulos a la ciudad y por eso le quieren entregar el mejor estadio posible.
“Tantas alegrías en 40 años, esperemos que con esta actualización, con esta modernización, nos siga dando muchas más alegrías a Barranquilla, al Atlántico, a Colombia y al mundo”, dijo.
La idea era que Junior volviera a su casa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II; sin embargo, los resultados estuvieron lejos de las expectativas.
El camino se torció desde las primeras fechas cuando el equipo empezó a perder partidos bajo las órdenes de Alfredo Arias. Al verse en la última posición del campeonato, la dirigencia decidió cortar el proyecto que les había dado dos títulos consecutivos y limpio la casa en busca de un nuevo aire.
Fue ahí cuando llegó Sebastián Viera, ídolo como jugador, a apagar el incendio desde el banquillo. No obstante, el estratega uruguayo tampoco pudo encaminar las cosas y se terminó sentenciando a la eliminación con un empate ante Boyacá Chicó en Tunja.
Viera tiene contrato hasta diciembre de este año y después de eso dejará el puesto libre para el inicio de una nueva era en la que hay compromisos prioritarios: avanzar en la Copa Libertadores 2027 y conseguir la clasificación a los cuadrangulares del primer semestre.
En la órbita de Junior ya han empezado a sonar nombres de posibles fichajes, pero todavía es muy prematuro para hablar de jugadores que estén listos para desembarcar en las instalaciones del nuevo y lujoso Metropolitano.