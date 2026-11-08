Fuad Char se comprometió con la hinchada de Junior: esto dijo sobre los fichajes para 2027

Junior de Barranquilla no pudo estrenar el ‘Supermetro’ como le hubiera gustado a la familia Char. El conjunto tiburón quedó eliminado prematuramente de los cuadrangulares y ya piensa en lo que será el 2027.

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A la espera de concretar a su nuevo técnico, en las oficinas del club ya se está trabajando para reconstruir la nómina y conseguir fichajes que le devuelvan la ilusión a la hinchada.

Fuad Char, máximo accionista de Junior, estuvo visitando las nuevas instalaciones del Metropolitano y, después de ver la obra maestra de su hijo Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se comprometió a tener un equipo que llene de orgullo a la ciudad.

“Ahora tenemos el compromiso de que, con un estadio así, tenemos que tener un equipo también así, a otro nivel”, aseguró el dirigente a las afueras del estadio.

Fuad Char quedó gratamente impresionado con la renovación del Metropolitano, aunque el honor de estrenarlo será para Boca Juniors y Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026.

El deseo de Alejandro Char

En esa misma conversación, mientras paseaban por las instalaciones del ‘Supermetro’, el alcalde Alejandro Char aseguró que su deseo es traer muchos títulos a la ciudad y por eso le quieren entregar el mejor estadio posible.

“Tantas alegrías en 40 años, esperemos que con esta actualización, con esta modernización, nos siga dando muchas más alegrías a Barranquilla, al Atlántico, a Colombia y al mundo”, dijo.

La idea era que Junior volviera a su casa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II; sin embargo, los resultados estuvieron lejos de las expectativas.

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El camino se torció desde las primeras fechas cuando el equipo empezó a perder partidos bajo las órdenes de Alfredo Arias. Al verse en la última posición del campeonato, la dirigencia decidió cortar el proyecto que les había dado dos títulos consecutivos y limpio la casa en busca de un nuevo aire.

Fue ahí cuando llegó Sebastián Viera, ídolo como jugador, a apagar el incendio desde el banquillo. No obstante, el estratega uruguayo tampoco pudo encaminar las cosas y se terminó sentenciando a la eliminación con un empate ante Boyacá Chicó en Tunja.

Viera tiene contrato hasta diciembre de este año y después de eso dejará el puesto libre para el inicio de una nueva era en la que hay compromisos prioritarios: avanzar en la Copa Libertadores 2027 y conseguir la clasificación a los cuadrangulares del primer semestre.

En la órbita de Junior ya han empezado a sonar nombres de posibles fichajes, pero todavía es muy prematuro para hablar de jugadores que estén listos para desembarcar en las instalaciones del nuevo y lujoso Metropolitano.