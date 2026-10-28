Habló Fuad Char, uno de los jefes de Cambio Radical, dijo que la era Petro “ya pasó” y pronosticó “reducción” de la izquierda

Fuad Char, uno de los empresarios más exitosos del país, no habla con la prensa. Aunque él y su equipo político, del que hace parte Cambio Radical, su colectividad, juegan un papel en el escenario electoral del país.

Este martes, 27 de octubre, Char, en medio de su prudencia, rompió su silencio.

Habló con algunos periodistas en Barranquilla, su ciudad, donde estuvo SEMANA y no tuvo titubeos en referirse al pasado de Gustavo Petro y las elecciones regionales del 2027 que, sin duda, se convertirán en una especie de primera vuelta que marcarán el derrotero para el 2030.

“La era de Petro terminó”, dijo Char, tajante.

“Esperamos que en estas elecciones regionales aumentemos nuestra mayoría de la derecha, de centroderecha. Y la izquierda se va a reducir mucho”, advirtió.

Fuad Char Foto: @JuniorClubSA

Con la Presidencia de Abelardo De La Espriella y hoy las alcaldías de las principales ciudades del país, incluida Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, en manos de la centroderecha, Char cree que hay un espacio abierto para que ese sector político triunfe en los comicios electorales del próximo año.

Fuad Char, figura de peso y voz autorizada en Junior de Barranquilla. Foto: Colprensa (API).

Aunque no lo dijo, el sector de Char cree que los escándalos que hoy sacuden al expresidente Gustavo Petro y que tienen que ver con los llamados ‘sexocontratos’, además de otros hechos de corrupción, afectarían considerablemente al petrismo el próximo año.

Volviendo a Fuad Char, habló de la Gobernación de Atlántico, hoy en manos de Eduardo Verano de la Rosa.

“¿Luis Eduardo Díaz Granados sería el opcionado?“, preguntó uno de los periodistas asistentes a la conferencia de prensa. “Lo he visto, pero no sé qué ha pensado todavía”, respondió Char con un tono prudente.

Fuad, el jefe de la Casa Char, juega un papel fundamental en Cambio Radical y más tras el fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, porque su liderazgo ha marcado la pauta de la colectividad tras quedar sin su voz principal.

Enrique Vargas Lleras, Germán Vargas Lleras y Fuad Char Foto: SEMANA

Char, desde un comienzo, fue claro en que no quería quedarse con la totalidad de Cambio Radical porque tiene múltiples ocupaciones, entre ellas, el Junior de Barranquilla y las empresas familiares. Pero, él acompaña a Enrique Vargas Lleras, el hermano de Germán Vargas Lleras, en la codirección de la colectividad que tuvo un bajonazo en el número de curules en las pasadas elecciones legislativas.

En los próximos meses, la casa Char tendrá que decidir qué pasará con la Alcaldía de Barranquilla, cuando se le acabe el período a Álex Char. Lo mismo que la Gobernación de Atlántico.

Cabe resaltar que mientras Álex saldrá temporalmente del escenario político, Arturo Char enfrenta uno de los escenarios judiciales más complejos de su vida política.

Arturo Char, exsenador Foto: SENADO DE LA REPÚBLICA

Recientemente SEMANA confirmó que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio en contra del exsenador Char Chaljub por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.

Actualmente, Arturo Char está libre, pero su suerte la definirá la Corte en los próximos meses.