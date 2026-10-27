Abelardo De La Espriella destapó una “práctica tipo Gestapo” que se montó en el gobierno Petro para perseguir EPS

Se siguen conociendo los detalles de una visita del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a las instalaciones de la sede del Ministerio de Salud.

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En uno de los apartes del discurso que dio el mandatario colombiano ante los funcionarios de esa cartera, puso en evidencia que en el anterior “régimen” del expresidente Gustavo Petro se montó una especie de “práctica tipo Gestapo” para perseguir a las EPS.

Frente a esa situación, el jefe de Estado fue enfático en indicar que en su administración se acabaron ese tipo de prácticas, volviendo al manejo estrictamente técnico del sistema de salud, por encima del ideológico.

El presidente Abelardo De La Espriella advirtió que en el anterior régimen se hacía una ‘práctica Gestapo’ en la Superintendencia de Salud persiguiendo a EPS “sin ningún rigor técnico”. Advirtió que esta situación se acabó en su Gobierno. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/7LfM02sSAK — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

“Se acabó la práctica de tipo Gestapo que se hacía con esta Superintendencia de Salud y que se hacía con el Ministerio de Salud, y que se hacía desde el sector. Con el régimen anterior, esa fue la técnica que aplicaron, la Gestapo”, indicó el presidente De La Espriella.

Además, el jefe de Estado denunció que en el anterior gobierno se tomó una decisión de perseguir a “muchas EPS sin ningún rigor técnico”.

“La intervención no es otra cosa, para que esté claro, que una herramienta excepcional para proteger a los pacientes. Y así quiero que se vea. Tenemos que diseñar y poner en marcha cuanto antes un plan de choque para la estabilización financiera del sistema, partiendo de la definición clara de las deudas con cada una de las EPS”, subrayó De La Espriella.

Sumado a ello, puso sobre la mesa: “Es increíble que el número va y viene. Afortunadamente, tenemos una gran ministra y un gran equipo para poner las cosas en orden”.

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Este martes, 27 de octubre, el presidente de la República lideró varias visitas a los ministerios de Salud, Trabajo y Comercio, con el objetivo de seguir socializando las políticas públicas de su Gobierno para lograr la Patria Milagro.