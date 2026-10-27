MinAgricultura advierte “uso abusivo” de debates de control político: 30 citaciones al Congreso y cuestionarios con 378 preguntas

El Ministerio de Agricultura expidió un comunicado de prensa donde su titular no ocultó su molestia por lo que llamó un “uso abusivo” de instrumentos de control político. Es decir, se refiere a las citaciones a debates de control político en el Congreso y los derechos de petición que ha tenido que resolver la entidad en los primeros tres meses de gobierno de Abelardo De La Espriella.

“El Ministerio reconoce el control político ejercido por el Congreso como una función esencial del sistema democrático, consagrada en la Constitución Política, y reafirma su compromiso con la atención oportuna y diligente de los requerimientos formulados en ejercicio de dicha facultad”, se lee en el encabezado del comunicado.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, en debate de control político en la Comisión V de Senado Foto: Comisión V / Youtube

Sin embargo, “la magnitud, la frecuencia y concentración de las solicitudes recibidas en los primeros 75 días de este Gobierno, permiten advertir que estos instrumentos estarían siendo utilizados en contravía de su finalidad constitucional”.

Varios congresistas elevaron una petición especial al ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond. Foto: Foto Colprensa - foto prensa Abelardo De La Espriella

Según el reporte, en menos de 11 semanas, con corte al 20 de octubre, el Ministerio fue objeto de 30 citaciones a debates de control político, de las cuales 20 han sido por parte del Pacto Histórico, la colectividad que preside el expresidente Gustavo Petro.

En estos debates se han respondido 378 preguntas. De acuerdo con este reporte institucional, “el ministro Indalecio Dangond estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana”, precisó la entidad.

Asimismo, de 124 derechos de petición o solicitudes de informes congresionales, 61 son del Pacto Histórico, que se traducen en 614 preguntas, un promedio del 39.2 por ciento del total. Cabe resaltar que estas están sujetas al plazo de cinco días, de acuerdo al Artículo 258 de la Ley 5 de 1992. Es decir, en total, la entidad ha debido responder 1625 preguntas, a un ritmo superior a 21 por día calendario”, añadió el comunicado.

“Lo anterior, en materia judicial, se traduce en aumento en la exposición a reclamaciones y acciones judiciales en contra del Ministerio de Agricultura, vía tutela”, especificó el documento.

En la cuenta oficial de X de dicha entidad también se habló del tema.

“Reconocemos el control político como pilar democrático, pero manifestamos que su volumen y concentración no deben entorpecer la gestión pública. En menos de 11 semanas, la entidad ha debido atender un flujo sin precedentes de requerimientos”, se informó.

Indalecio Dangond ha asistido a todos los debates de control político y en ellos ha dejado claro cómo recibió el sector por parte del gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Recientemente anunció, por ejemplo, que el Censo Agropecuario se hará de nuevo. Lo hallado allí, en su oportunidad, lo calificó como “una vergüenza”. Se refería a que 99 de cada 100 productores que encuestaron decían que no sabían qué era una asociatividad, y que 89 de cada 100 no habían tramitado nunca un crédito agropecuario.

En otro escenario también dijo que “tres gobiernos despilfarraron 42 billones en el campo y no fueron capaces de subir el PIB del agro”.