De La Espriella ordenó al MinTrabajo que no se convierta en una “policía” que exclusivamente sancione a las empresas

En una visita relámpago a varias sedes de ministerios, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dio una declaración en el Ministerio del Trabajo.

En la intervención que hizo este martes 27 de octubre, el mandatario colombiano pidió a esa cartera que no se convierta en una especie de “policía” que solamente se dedique a inspeccionar, sancionar o multar a las empresas.

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“Pero eso no significa que este ministerio se convierta en una suerte de policía, dedicado exclusivamente a inspeccionar, sancionar y multar. Mi Gobierno quiere que este ministerio acompañe a las empresas, las ayude a prevenir errores, las oriente y les colabore en la construcción de soluciones. Colombia necesita confianza entre los trabajadores y los empresarios”, expresó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella ordenó que el MinTrabajo no se convierta en una policía “dedicada exclusivamente a inspeccionar, sancionar y multar”. Busca que esa cartera “acompañe a las empresas y las ayude a prevenir errores”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/WSDt6VxUmw — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

Además, le dio instrucciones precisas a la ministra de Trabajo, Natalia López, para que ponga en marcha una política nacional de empleo formal.

“Con metas claras y resultados que puedan medirse, la ministra se reúne conmigo casi que semanalmente y la idea es que me vaya dando los avances de una política que resulta fundamental para la Patria Milagro”, anotó.

El presidente Abelardo De La Espriella dio instrucciones a la ministra del Trabajo, Natalia López, para que se ponga en marcha una política nacional de empleo formal: “Metas claras y resultados que puedan medirse”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/d0zUjqGKvm — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

También afirmó en la declaración que dio en una reunión con los funcionarios del Ministerio del Trabajo: “Es imposible pensar en una patria milagro sin que haya empleo formal. Formalizar a punta de incentivos y oportunidades, que es ciertamente diferente”.

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Por su parte, el Ministerio del Trabajo publicó un comunicado de prensa tras la reunión con el jefe de Estado: “Durante el encuentro, el presidente también planteó la necesidad de modernizar los mecanismos de protección social para responder a las distintas realidades del mercado laboral, especialmente de quienes trabajan por días, temporadas o cuentan con ingresos variables. Entre las prioridades se encuentran el desarrollo de estrategias diferenciadas para el campo y las microempresas, la simplificación de los procesos de afiliación y cotización y la articulación institucional para ampliar el acceso a capacitación, crédito y tecnología”.

Comunicado Ministerio del Trabajo Foto: Comunicado Ministerio del Trabajo

“El mandatario reiteró que la inspección laboral debe fortalecerse con un enfoque preventivo, de orientación y acompañamiento, sin renunciar al cumplimiento de la ley. En esta línea, destacó la importancia del diálogo social y de construir confianza entre trabajadores, empresarios y Gobierno. La visita reafirma el papel del Ministerio del Trabajo, bajo el liderazgo de la ministra Natalia López Fuentes, en la construcción de soluciones que permitan proteger los derechos laborales, impulsar la formalización y generar condiciones favorables para la creación de empleo en todas las regiones del país”, puntualizó esa cartera.