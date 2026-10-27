Abelardo De La Espriella sorprendió a soldados heridos en combate: así recibieron al presidente en el Hospital Militar

Pese a que no estaba en su agenda oficial, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tuvo un gesto con los soldados heridos en combate. Este martes, 27 de octubre, los visitó en el Hospital Militar.

Se conoció el mensaje que dio De La Espriella previo al megaoperativo en Medellín: así reaccionaron los uniformados

El presidente colombiano llegó al Hospital Militar y muchas personas que estaban allí se acercaron a saludarlo.

De La Espriella rompió el protocolo y se acercó al grupo de personas para saludarlos. Frente a la visita del jefe de Estado a los soldados, el presidente publicó un mensaje en sus redes sociales.

El presidente Abelardo De La Espriella sorprendió a un grupo de personas en el Hospital Militar. Su visita no estaba contemplada en la agenda oficial de este martes, 27 de octubre. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/8SB6i30neY — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

“Visitando militares lesionados en cumplimiento del deber en el Hospital Militar”, expresó el presidente De La Espriella en su cuenta de Instagram.

El presidente Abelardo De La Espriella visita el Hospital Militar, en Bogotá, para acompañar a los uniformados que han resultado heridos en cumplimiento del deber. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/PWypo1Rj9S — Revista Semana (@RevistaSemana) October 27, 2026

La visita del jefe de Estado se dio previo a una agenda prevista en varios ministerios de su Gobierno, en medio de un ejercicio de acercamiento con algunos funcionarios de las carteras de salud, comercio y trabajo.

La primera fase de esos encuentros la adelantó el presidente Abelardo De La Espriella en las carteras de Hacienda, Interior y Cultura. En este último, el mandatario ordenó que se retiraran imágenes alusivas al exjefe del M-19 Carlos Pizarro de los espacios públicos.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los lugares públicos”, dijo en esa oportunidad el mandatario.

Agregó: “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología del terrorismo. En este Gobierno se acabó. Aquí defendemos la legalidad, la libertad, la institucionalidad y la democracia. Y si uno defiende esos postulados fundamentales, no puede bajo ninguna circunstancia permitir la apología al terrorismo”.

“Así que, señora ministra (Paola Holguín), proceda de conformidad como corresponde. Para eso nos eligió el pueblo colombiano. Con este punto cierro, queridos amigos y compatriotas. La recuperación del orgullo por la cultura colombiana”, recalcó el jefe de Estado.