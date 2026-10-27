“Me parece muy grave y soportado probatoriamente”: Jaime Lombana sobre denuncia de Deicy Jiménez en SEMANA

Las declaraciones entregadas por Deicy Jiménez a Vicky Dávila, presidenta de SEMANA, generan revuelo en el país. El abogado Jaime Lombana se refirió a esas revelaciones y dijo que se trata de hechos que estarían sustentados.

“Él me pidió el favor de que le trajera droga”: Deicy Jiménez habla de la supuesta entrega de cocaína a Petro

“Me parece muy grave y soportado probatoriamente. Los contratos dejan una trazabilidad. Ese nombre llegó de alguna manera sin ningún tipo de méritos”, aseguró Lombana sobre los contratos que recibió Jiménez en entidades como el Congreso, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

“Son una prueba contundente de que se fisuró el bien jurídico de la administración pública, que la moralidad pública, la objetividad y la eficiencia de los recursos públicos fueron lesionados y ofendidos por parte de este tipo de contrataciones”, agregó el abogado.

Por su parte, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pidió que quienes defienden los derechos de las mujeres y generalmente protestan por estos hechos se pronuncien sobre lo ocurrido en este caso.

“Quisiera que las organizaciones femeninas se pronunciaran porque, a mi modo de ver, es de lo más grave que he escuchado en este gobierno. Es un tema contra la mujer con recursos del Estado. De manera que, si es cierto, es muy grave”, puntualizó el exsenador.

Jiménez denunció que supuestamente habría recibido contratos con el Estado a cambio de favores sexuales con el expresidente Gustavo Petro.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, aseguró Jiménez.

Según Jiménez, el exmandatario le habría ayudado a obtener contratos con el Estado. Foto: Anadolu via AFP

La joven relató que, tras haberse contactado con Petro por una página para adultos, llegó a Bogotá y obtuvo un contrato con el Senado mientras seguía en contacto con Petro cuando era senador. “Empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero”, dijo la mujer.

Detalló que trabajó durante cinco años en distintas entidades. Un contrato fue con la senadora María José Pizarro, otro fue en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y también pasó por el Ministerio del Interior, aunque aclaró que nunca habló con el exministro Armando Benedetti. “Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima”, dijo.

Jiménez habló de unas 40 mujeres que supuestamente tendrían una historia similar, lo que coincide con la denuncia hecha por el director del Dapre, Carlos Ríos, quien denunció que 48 mujeres habrían sido “instrumentalizadas” por el gobierno del exmandatario a cambio de contratos.