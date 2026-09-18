El homenaje en Berlín a los maestros Claus Roxin y Diego Luzón, en el que participaron Jaime y Juan Lombana

Catedraticos de derecho penal de todo el mundo se dieron cita en Berlín para rendir un homenaje a la vida de Claus Roxin. Se trata de uno de los grandes penalistas de la historia, quien fue el maestro de los más prestigiosos abogados de varias generaciones.

Murió el profesor Claus Roxin, uno de los mayores penalistas de la historia y maestro de los más prestigiosos abogados del mundo

El profesor Roxin falleció el 20 de febrero de 2025 a sus 93 años en Alemania. Roxin era quizás el tratadista más importante de este tiempo y un hombre que además compartió su conocimiento en múltiples libros y clases. Fue profesor de la Universidad de Göttingen y catedrático de la Universidad de Múnich, en donde escribió numerosas monografías y tratados dentro de las cuales se destacan sus Tratados de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal, los cuales fueron traducidos a más de 10 idiomas y son una especie de ‘biblia’ con la que los estudiantes de derecho aprenden de esa rama.

El profesor español Diego Luzón, quien era considerado uno de sus principales alumnos y la voz de su obra para el mundo hispano,también falleció hace un mes. Ambos tuvieron una estrecha relación con Colombia, especialmente con las Universidad del Rosario y Eafit.

Para conmemorar la partida de los dos profesores, un grupo de prestigiosos penalistas se reunieron en la Universidad Humboldt de Berlín este viernes en un gran homenaje académico a ambas trayectorias. Al homenaje asistieron Bern Schünemann, de Múnich; Luis Greco, de Berlín; Hefeldelf, de Friburgo; Tomás Ronauu, de Hamburgo; Satzger, de Múnich; Díaz y García Colledo, de España; Alaor Leiti, de Lisboa. Por Colombia estuvieron los penalistas Jaime Lombana y su hijo Juan.