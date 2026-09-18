Abelardo De La Espriella celebró el fallo a favor del coronel (r) Alfonso Plazas Vega

El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó este viernes a la decisión que tomó un jurado de Estados Unidos a favor del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien fue investigado en ese país por la muerte del exmagistrado Carlos Urán.

Plazas Vega participó en la operación de retoma del Palacio de Justicia y, pese a ser absuelto en Colombia de responsabilidades por parte de la Corte Suprema de Justicia, se buscó que respondiera ante la justicia estadounidense.

Inició el juicio en Estados Unidos contra el coronel (r) Plazas Vega

En su momento, De La Espriella le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que acompañara el proceso contra el coronel retirado y defendió su actuación en la operación que adelantó junto a las Fuerzas Militares en noviembre de 1985.

Una vez se conoció la decisión del jurado de Estados Unidos, que falló a favor de Plazas Vega, el primer mandatario se pronunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Se hizo justicia con un héroe de la patria. Qué viva Cristo Rey”.