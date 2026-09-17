CNE se pronuncia tras posibilidad de revocar candidatura de exalcalde de Cartago en nuevas elecciones: la fecha se acerca

Durante las últimas horas, habría circulado una información que aseguraba que el Consejo Nacional Electoral podía adelantar la revocación de la inscripción del exalcalde Juan David Piedrahita como candidato a la Alcaldía de Cartago.

Sin embargo, tras los rumores conocidos en la opinión pública, el CNE se pronunció a través de un comunicado aclarando la situación actual.

La posible inhabilidad del exalcalde de Cartago: primera prueba de fuego para el nuevo CNE

El organismo aseguró que, tras las informaciones difundidas durante las últimas horas, es preciso realizar un pronunciamiento, teniendo en cuenta que las elecciones atípicas se llevarán a cabo el próximo 20 de septiembre del 2026.

“A la fecha, no ha sido radicada ante la Sala Plena del CNE ponencia definitiva relacionada con la solicitud de revocatoria de la inscripción de esta candidatura, ya que solo será posible hacerlo hasta que quede en firme la resolución que resuelve la recusación”, indicó el organismo.

Adicional a ello, hicieron un llamado a la ciudadanía para que esta confirme las informaciones alrededor de este y otros temas a través de los canales oficiales.

Es importante recordar que la elección de Piedrahita fue anulada por el Consejo de Estado tras encontrar una doble militancia. El exalcalde llegó con el aval de ASI y el Partido Liberal, pero durante la campaña realizó distintos actos políticos con candidatos al Concejo por el Centro Democrático, la U, el Conservador, Mais y Salvación Nacional.

Ahora, tras una nueva inscripción, se cree que podría estar inhabilitado, por cuenta de la Ley 136 de 1994, que precisa que quien haya ejercido autoridad en el municipio durante los 12 meses anteriores no puede aspirar al cargo.