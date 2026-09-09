Presidente del CNE pidió al Congreso que mantenga el presupuesto inicial del tribunal para las elecciones regionales: la diferencia con la actual cifra es abismal

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Felipe Lemos, le confirmó a SEMANA que pidió oficialmente a las comisiones de presupuesto de la Cámara y el Senado mantener el presupuesto inicial estipulado por la entidad para que el CNE adelante las elecciones regionales de 2027, y no la cifra que actualmente está contemplada en el proyecto de Presupuesto General de la Nación.

La razón: la diferencia es abismal y el papel de garante del tribunal electoral es fundamental en los comicios electorales del próximo año.

Este medio conoció que inicialmente estaban presupuestados 2,2 billones de pesos, pero hoy la cifra es de 1,3 billones de pesos.

El monto preocupa porque las elecciones regionales son las más importantes del cuatrienio. Al fin y al cabo, mientras en las legislativas se eligen senadores y representantes, y en las presidenciales al jefe de Estado, en las de 2027 los colombianos escogerán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales en 32 departamentos y 1.103 municipios. En total, aproximadamente 130.000 candidatos participarán en estos cargos de elección popular.

Lemos dijo que, como presidente del CNE, le corresponde defender la proyección inicial del presupuesto, que tiene que ver con el componente electoral, la garantía del Estatuto de Oposición —la posibilidad de que los partidos de oposición, a nivel nacional y local, tengan participación en los medios de comunicación—, así como la financiación de partidos y la reposición de votos.

Juan Felipe Lemos, presidente del CNE. Foto: CNE

“Encontramos que el Consejo Nacional Electoral tiene un atraso hasta hoy en pagos de reposición de votos desde 2018”, explicó el magistrado.

Lemos aclaró que no está pidiendo más recursos económicos al Estado, sino que se mantenga el presupuesto inicial.

El magistrado también le contó a SEMANA que, desde su presidencia, alista un proyecto de ley con el que busca que el Consejo Nacional Electoral tenga autonomía presupuestal. Actualmente, la entidad depende financieramente de la Registraduría.

El Congreso tiene la última palabra frente al proyecto de presupuesto. Foto: Guillermo Torres Reina/SEMANA.

“El proyecto lo presentaremos porque el Artículo 265 de la Constitución dice que el CNE es un órgano con autonomía presupuestal y administrativa. Se había incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo y la Corte lo tumbó no porque desconozca el mandato constitucional, sino porque la vía para tramitar esa ley no era el Plan Nacional de Desarrollo, sino que hay que tramitar una ley orgánica con el procedimiento que dispone la Constitución y la ley”, afirmó.

Registrador nacional, Hernán Penagos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Esta semana, el registrador nacional Hernán Penagos dijo en una conferencia de prensa que, pese a la crisis fiscal por la que atraviesa el país y que tiene al Congreso hablando del tema porque se estudia el proyecto de presupuesto, las elecciones del próximo año están garantizadas.

“La Registraduría tiene dos actividades misionales: de un lado, la cuestión electoral. Hoy debo decir que tenemos garantizados los recursos para las elecciones regionales del año entrante. El próximo 31 de octubre lanzaremos el calendario electoral. No tenemos dificultades para garantizar ese proceso electoral”, anticipó.