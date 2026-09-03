Un día después de posesionados por el presidente Abelardo De La Espriella, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral libran su primera puja interna: elegir a su nuevo presidente.

El pulso está candente entre los siete magistrados cercanos al Gobierno porque entre ellos está el nombre de la cabeza del CNE durante el primer año. Las togadas Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, quienes fueron respaldas por el Pacto Histórico, tienen claro que son minoría y no tienen ninguna opción para aspirar a la presidencia. No obstante, sus dos votos podrían ser definitivos para cualquiera de los opcionados.

SEMANA conoció que este jueves, 3 de septiembre, los magistrados presidirán su primera sala plena y el primer objetivo en el orden del día es la elección del nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral.

Desde este miércoles, los togados se han reunido en varias oportunidades y han buscado que, más allá de las diferencias políticas, se llegue a la sala plena con un consenso. Ese- a juicio de varios- sería un buen mensaje para el país.

Los nuevos magistrados del CNE el día de su elección en el Congreso. Foto: Colprensa

Este jueves, antes de la sala plena programada para las 10:00 a.m., los magistrados tendrán nuevamente una reunión previa donde intentarán ponerse de acuerdo, pero lo más probable, como sucede en cada elección, es que no lo consigan.

SEMANA confirmó que uno de los candidatos- quizás el más fuerte- es Juan Felipe Lemus, exsenador, respaldado por el Partido de La U, y quien hasta el cierre de esta edición había hablado con varios de sus colegas en busca del respaldo. Lemus es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal y Magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.

Juan Felipe Lemus, cercano al Partido de La U. Foto: Colprensa

Otra de las candidatas fuertes es Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático y respaldada por ese partido político.

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial con formación financiera. Cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público, privado y político; se desempeñó como consejera presidencial para la Administración Pública, secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio, presidenta de Proexport Colombia (hoy ProColombia), superintendente delegada y es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe.

Nubia Stella Martínez Foto: león darío peláez-semana

Martínez tendría el respaldo, entre otros, de Plinio Alarcón Buitrago, el magistrado del Partido Mira, que se eligió en el Congreso con respaldo del uribismo.

En la competencia por la presidencia del CNE está el exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, Juan Carlos Wills, quien hizo parte de la Comisión de Investigación y Acusación en el período legislativo pasado.

Abogado de la Universidad de Ibagué, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y Doctorado Honoris Causa en Administración de la Universidad Santander de México.

Juan Carlos Wills. Partido Conservador Foto: Suministradas a SEMANA

Y el último es el magistrado José Antonio Parra, quien fue ungido por el Partido Salvación Nacional y es cercano al presidente Abelardo De La Espriella y al senador Enrique Gómez Martínez.

Abogado de la Universidad Agraria de Colombia, candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, especialista en Democracia y Régimen Electoral de la Universidad Sergio Arboleda y Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

Aunque Parra es cercano al Gobierno, en los pasillos del CNE tienen claro que, difícilmente, sería el presidente porque no se eligió en el Congreso con el mayor número de respaldos.