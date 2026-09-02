Rafael Correa revela que una aerolínea colombiana se negó a transportar a Gustavo Petro a México; ¿cómo viajó el expresidente?

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa reveló este miércoles que una reconocida aerolínea colombiana se negó a transportar a Gustavo Petro a México.

En medio de una entrevista que le hizo a Petro, Correa recordó que el exmandatario colombiano fue incluido en la lista OFAC y que, como consecuencia de eso, la aerolínea Avianca no permitió el viaje.

“Te suspendieron, el ticket lo devolvieron, no permitieron que vueles en Avianca para no ser sancionados en Estados Unidos, esas son las consecuencias de esas medidas unilaterales de Estados Unidos”, contó Correa. Petro agregó: “No quisieron”.

SEMANA indagó la forma en que Petro viajó a México y conoció que el expresidente salió del país el pasado 30 de agosto en el vuelo AM 762 de la aerolínea AeroMéxico con destino al DF.

Petro tenía a la mano su pasaporte diplomático y en El Dorado estuvo acompañado de personal de protocolo de la Cancillería.

Al salir del país, según fuentes consultadas, “se le requirió sobre la autorización de salida, mostrándose molesto por esta solicitud (...) indicando que ya había hecho el procedimiento con la instancia correspondiente, sin embargo presentó un documento público de la sesión plenaria del Senado donde se autorizaba su salida por un año”.

Las fuentes agregaron: “Esto se consultó con la Secretaria General del Senado donde indicaron que no se requerían más autorizaciones”.

Petro voló ese día a las 3:55 de la tare (hora de Bogotá) en un Boeing 737 rumbo a Ciudad de México.

Siendo presidente de Colombia, el 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Petro en la lista OFAC, también conocida como Lista Clinton.

Gustavo Petro arremete contra la lista Clinton y asegura que “solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas”

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró en ese momento el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

“El presidente Petro ha permitido que los cárteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Hoy, el presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, agregó el funcionario.

El Departamento del Tesoro es enfático en las consecuencias de las transacciones con las personas incluidas en dicha lista. “Las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en determinadas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas”, señaló en un comunicado.

“Las prohibiciones incluyen realizar cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o recibir cualquier contribución o proporcionar fondos, bienes o servicios de dicha persona”, sostuvo el Departamento del Tesoro.

El expresidente Petro viajó por primera vez fuera del país desde que dejó la Casa de Nariño, el pasado 7 de agosto. En Ciudad de México, este miércoles, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y dio una conferencia en la UNAM.