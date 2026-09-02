Invima alertó sobre la comercialización ilegal de este popular “suplemento dietético”

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una advertencia pública a la ciudadanía por la comercialización ilegal del producto promocionado como URODOC suplemento dietético.

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La autoridad sanitaria precisó que dicha denominación no existe en la normativa nacional —que contempla la categoría técnica de “Suplemento dietario”— y confirmó que el artículo no cuenta con ningún registro sanitario vigente en el país.

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De acuerdo con la evaluación técnica de la entidad, el producto promociona propiedades farmacológicas orientadas al tratamiento de afecciones en la próstata.

Este señalamiento a cualidades medicinales que no están autorizadas es utilizado para crear una falsa esperanza a los compradores, además de vulnerar los artículos 2, 20 y 21 del Decreto 3249 de 2006, marco que regula este tipo de insumos en Colombia.

Riesgos sanitarios y falta de garantías de calidad

Al ser clasificado como un producto fraudulento, URODOC no ofrece garantías sobre su seguridad, eficacia, trazabilidad o composición real.

URODOC no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud. Foto: API

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre los peligros derivados de su consumo, considerando que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte en las que ha sido distribuido, así como los ingredientes no declarados que podría contener.

Frente a la proliferación de esta sustancia en portales de internet y redes sociales, el Invima recordó que la venta de productos sin registro estatal pone en riesgo directo la vida de los usuarios.

URODOC no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud. Foto: API

Por tal motivo, la entidad solicitó a la comunidad en general abstenerse de adquirir o consumir esta sustancia de manera inmediata.

Protocolos para usuarios y reporte de eventos adversos

Para las personas que actualmente se encuentren utilizando el producto, la agencia reguladora instruyó suspender su uso de forma inmediata y acudir a los servicios médicos en caso de presentar malestares.

Asimismo, el organismo solicitó notificar cualquier reacción adversa a través de la plataforma digital Vigiflow o mediante el correo electrónico oficial de farmacovigilancia de la institución.

URODOC no tiene registro sanitario y representa un riesgo para la salud. Foto: API

Adicionalmente, el Invima solicitó a los ciudadanos reportar los establecimientos o canales virtuales donde se comercialice la sustancia. La entidad recordó la importancia de verificar la autenticidad de los registros sanitarios en su sitio web oficial antes de comprar cualquier medicamento o suplemento en el mercado nacional.

Instrucciones para entidades territoriales y sector salud

El llamado de control se extendió a las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales para que ejecuten labores de inspección, vigilancia y decomiso en los comercios de su jurisdicción.

Las autoridades locales deberán proceder con la destrucción de los lotes incautados e informar sobre los hallazgos a la Red Nacional de Farmacovigilancia.

Por su parte, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y los profesionales del área médica deberán indicar a sus pacientes la interrupción del consumo y reportar la procedencia de las muestras halladas, mientras que los distribuidores que insistan en su venta se expondrán a sanciones y medidas de seguridad sanitarias.