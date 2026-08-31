Invima pone bajo la lupa a más de 40 “suplementos deportivos”: pidió no adquirirlos ni consumirlos

Comprar un producto para mejorar el rendimiento físico, aumentar la masa muscular o recuperarse después del ejercicio puede parecer una decisión cotidiana para quienes practican deporte. Sin embargo, una reciente alerta sanitaria encendió las alarmas sobre la forma en que algunos alimentos están siendo promocionados y las propiedades que se les atribuyen en el mercado.

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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 267 de 2026, en la que identificó 42 alimentos y bebidas que estarían siendo comercializados con incumplimientos relacionados con su publicidad. La advertencia se concentra en productos que cuentan con autorizaciones sanitarias para ser vendidos como alimentos, pero que estarían siendo presentados ante los consumidores como suplementos deportivos, nutricionales o de uso energético.

De acuerdo con el Invima, las irregularidades fueron identificadas principalmente en plataformas de comercio electrónico, donde algunos de estos productos son promocionados atribuyéndoles propiedades relacionadas con el desarrollo o aumento de masa muscular, mejoramiento del rendimiento físico, disminución de la fatiga y recuperación después del entrenamiento.

El problema, según la entidad, radica en que los registros sanitarias de estos productos fueron otorgados específicamente para su comercialización como alimentos y bebidas, y no como suplementos dietarios. Por esta razón, las afirmaciones utilizadas en algunas de sus piezas publicitarias no corresponderían con la clasificación sanitaria autorizada.

Entre los productos incluidos aparecen diferentes tipos de proteínas en polvo, mezclas para preparar bebidas, productos a base de maltodextrina, avena, frutas deshidratadas, proteína de arveja y otros alimentos. También aparecen referencias a productos como Whey Pure, Best Protein, 100% Whey Elite, BiPro Megaplex, Whey Gold Standard Optimum Nutrition, XL Gainer, Serious Mass, Pro Beef Isolate, Vegan Protein, Iso Clean y Vegan Pea Protein, entre otros.

Los productos serían comercializados bajo la premisa de aumentar o ayudar en el rendimiento deportivo. Foto: Bernardo Peña/El País

La lista también incluye otros productos, como Instinct, un polvo deshidratado de frutas; Smart, harina de avena en polvo; Proscience-Ashwagandha, gomas de gelatina con ashwagandha; Bone Broth Power, mezcla en polvo a base de caldo de hueso de pollo, y Best Tasty, un alimento en polvo con proteína de suero de leche.

La autoridad sanitaria recordó que la normativa colombiana restringe el uso de afirmaciones publicitarias que puedan generar apreciaciones falsas o equivocadas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad de un alimento o bebida. En ese sentido, el hecho de que un producto cuente con autorización sanitaria para ser comercializado no significa que pueda promocionarse atribuyéndole cualquier tipo de beneficio.

Ante la alerta, el Invima recomendó a los consumidores abstenerse de adquirir o consumir los productos incluidos en el listado. Quienes ya los hayan comprado deberán suspender su consumo y reportar cualquier situación relacionada con estos productos a las autoridades sanitarias.

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La alerta incluye en total 42 referencias, entre ellas TNT Crosswhey, Macroblends Perfect Blend, Be One, Titan Army, Crea Stack, Super Mega Gainer, TNT Mega Mass Gainer, Mega Gainer, Bi Pro Mass, Wh3y Blend, Intenze, CR Pure, RM, Mass Evolution, Supreme, Megaplex Creatine Power, Collagen Stack W, Gluta Stack, Iso Whey e Iso Whey Isolate.

El llamado del Invima busca que los consumidores tengan especial precaución al momento de adquirir este tipo de productos por internet y revisen la información con la que son ofrecidos, especialmente cuando se les atribuyen efectos relacionados con el rendimiento físico, la recuperación o el aumento de masa muscular.