Mapa de los incendios forestales en Colombia: estos son los territorios con emergencias activas

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía mantienen activos varios incendios forestales en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el más reciente balance de las autoridades, seis conflagraciones continúan fuera de control en tres departamentos, mientras los organismos de emergencia mantienen desplegados equipos terrestres y aéreos para contener las llamas.

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El reporte, con corte a las 9:30 a. m. de este lunes, 31 de agosto de 2026, señala que los incendios activos se concentran principalmente en Tolima, departamento donde se presentan cuatro emergencias. A estos se suman un incendio en Valle del Cauca y otro en Norte de Santander.

En Tolima, uno de los puntos que requiere mayor atención se encuentra en Suárez, donde se reportan tres focos en las veredas Sinaí (parte alta), Cañaveral Cubacol y Agua Blanca. En esta zona trabajan Bomberos de Suárez, Ponalsar y el Ejército Nacional, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la UNGRD.

También permanece activo un incendio en Cunday, específicamente en las veredas Páramo y California. Allí participan los Bomberos de Bogotá y la Defensa Civil, mientras unidades del Ejército Nacional apoyan las labores de atención.

Otra emergencia se registra en Carmen de Apicalá, en el Cerro Las Mercedes, donde trabajan los cuerpos de bomberos de Carmen de Apicalá, Alpujarra y Bogotá, además del Ejército Nacional.

En Tolima han hecho todos los esfuerzos para contener las llamas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA - SEMANA

El cuarto incendio activo en Tolima se encuentra en Alvarado, en las veredas Mercadillo y Los Guayabos. En este punto, las labores están a cargo de Bomberos de Alvarado, Ponalsar y Defensa Civil, con acompañamiento del Ejército Nacional.

Fuera de Tolima, el balance reporta una emergencia en El Cerrito, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento de Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer. Según el reporte, en este punto no se han solicitado recursos adicionales a la UNGRD.

El sexto incendio activo está ubicado en El Zulia, Norte de Santander, en la vereda Astilleros. En la zona trabajan los cuerpos de bomberos de El Zulia y Cúcuta, junto con la Policía.

Para enfrentar las emergencias, se mantienen activas diferentes capacidades nacionales. En Tolima se concentran los principales recursos bajo las órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, instalado en el Cenop, con participación de un analista de incendios forestales de la UNGRD.

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A las capacidades aéreas se suman cuatro carrotanques aportados por la UNGRD, mientras que los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo mantienen activos sus recursos para atender las emergencias.

El balance también reporta un incendio controlado en Policarpa, Nariño, específicamente en el corregimiento El Ejido. Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas donde persisten las llamas debido a la posibilidad de que las condiciones ambientales favorezcan su propagación.