¿Cuándo comenzarán a llegar los subsidios para los damnificados por el terremoto? Alcalde de Cali hace importante anuncio

Después de semanas de incertidumbre, algunas familias damnificadas por el terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto empezarán a recibir una ayuda económica mientras avanzan las labores de recuperación de sus viviendas.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció que la Administración Distrital comenzará a desembolsar los subsidios para las familias que ya fueron registradas y verificadas y cuyas viviendas resultaron afectadas por la emergencia.

La ayuda busca servir como respaldo económico mientras las familias avanzan en la recuperación de sus hogares y enfrentan las consecuencias que dejó el terremoto.

Uno de los datos que entregó Eder permite entender cómo funcionará esta primera etapa. Hay 11.000 familias registradas, pero no todas recibirán primero el dinero.

Según explicó el mandatario, la Alcaldía realizó un cierre parcial del Registro Único de Damnificados el pasado lunes. En ese corte quedaron 11.000 familias registradas.

Sin embargo, ese número no significa que las 11.000 familias recibirán inmediatamente el subsidio. La Administración Distrital decidió priorizar a las personas cuyas viviendas resultaron afectadas.

“De esas 11.000 familias registradas, las personas que tienen afectación a su vivienda serán las priorizadas”, explicó Eder.

La Alcaldía ya comenzó a comunicarse con estas personas para definir cuál será la manera más sencilla y segura de entregarles el dinero.

Otro dato importante para quienes esperan la ayuda es que la primera entrega contempla un apoyo cercano a $1.050.000 mensuales durante tres meses.

Es decir, quienes hagan parte de este primer grupo podrían recibir alrededor de $3,15 millones en total, distribuidos durante esos tres meses.

¿Cómo recibirán el subsidio?

La intención de la Administración Distrital es evitar que las familias tengan que desplazarse innecesariamente para recibir los recursos.

Eder explicó que los beneficiarios serán contactados para que informen dónde quieren recibir el dinero.

En caso de que tengan una cuenta bancaria, deberán entregar la información correspondiente y el certificado bancario de la cuenta en la que desean que se realice el giro.

El alcalde puso especial énfasis en que el proceso sea sencillo para las familias damnificadas. La idea es aprovechar que buena parte de las familias ya se encuentran bancarizadas.

“No queremos que una familia que lo ha perdido todo la pongan a voltear”, señaló durante su explicación, al referirse a la posibilidad de obligar a los beneficiarios a desplazarse hasta lugares específicos para recibir el subsidio.

¿Y si no tiene cuenta bancaria?

Para quienes no tengan una cuenta bancaria o prefieran recibir personalmente el dinero, también habrá una alternativa.

Según explicó Eder, estas personas recibirán un PIN que les permitirá reclamar el subsidio en cualquier oficina de SuperGIROS.

De esta manera, la Alcaldía plantea dos mecanismos para hacer llegar los recursos: mediante transferencia a una cuenta bancaria o a través del pago presencial con PIN.

El monto será equivalente al 60 % de un salario mínimo, cifra que el alcalde ubicó en aproximadamente $1.050.000 mensuales.

El proceso de censo continúa y la Administración Distrital tiene previsto realizar un segundo cierre el viernes 4 de septiembre.

Esto significa que las familias que todavía están esperando ser incluidas en el registro no necesariamente quedaron por fuera de la ayuda.

El proceso continúa para identificar y caracterizar a más damnificados y determinar quiénes cumplen con las condiciones establecidas para acceder al apoyo.

El alcalde insistió en que “las familias que todavía esperan la ayuda deben mantener la calma, pues el registro continuará ampliándose mediante los siguientes cierres”.