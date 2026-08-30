De dormir en una cancha de fútbol a un hotel: así cambió la alcaldía la situación de afectados por el terremoto en Cali

Durante varios días, la cancha de fútbol del barrio Bueno Madrid, en Cali, dejó de ser un lugar para jugar y terminó convertida en el refugio improvisado de decenas de familias.

El terremoto del pasado 10 de agosto había cambiado por completo su rutina y regresar a sus viviendas ya no era una opción.

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El escenario era difícil: personas durmiendo sobre el suelo, niños tratando de descansar en medio de la incertidumbre y familias enteras esperando una respuesta mientras técnicos evaluaban las condiciones de los edificios.

Ahora, la escena es completamente diferente.

Después del proceso de censo y caracterización realizado por la Administración Distrital, varias de estas familias fueron trasladadas progresivamente a hoteles de Cali. Entre ellas están habitantes de los bloques afectados del barrio Bueno Madrid, quienes actualmente permanecen en el Hotel Obelisco, donde reciben alojamiento, alimentación y acompañamiento.

El cambio representa un respiro para quienes durante días tuvieron que permanecer prácticamente a la intemperie.

“Imagínese uno dormir en el pasto con los niños” dijo una de las ciudadanas beneficiadas.

Alexandra Hernández, oriunda de Puerto Tejada, vivía en uno de los bloques afectados junto con sus hijos y nietos. Su apartamento presentó daños en los muros, las escaleras y el balcón.

Después de la inspección realizada por los profesionales, la recomendación fue contundente: el inmueble no era habitable y las familias debían evacuar por seguridad.

“Nos dijeron que no era habitable, que necesitábamos evacuar por seguridad de los niños, que más valía la salud que cualquier otra cosa”, relató Alexandra.

La alternativa terminó siendo una cancha de fútbol ubicada cerca del Parque del Chontaduro.

Allí, los vecinos organizaron un albergue improvisado. Durante varios días compartieron el mismo espacio, mientras intentaban sobrellevar el frío, la incomodidad y la preocupación por lo que vendría después.

Familias afectadas del barrio Bueno Madrid se hospedan en un hotel, gracias a la gestión de la Alcaldía de Cali Foto: Página web Alcaldía Cali / API

Las condiciones tampoco tardaron en pasar factura

Una de las hijas de Alexandra presentó fiebre, dolor de estómago y malestar general. La situación hizo todavía más difícil permanecer en el lugar.

Para estas familias, la cancha era una solución de emergencia, pero evidentemente no podía convertirse en un hogar permanente.

La situación comenzó a cambiar luego de que la Alcaldía de Cali realizara el censo y la caracterización de las familias afectadas. Con esa información se inició el traslado progresivo de los damnificados hacia diferentes hoteles de la ciudad.

En el caso de los habitantes de Bueno Madrid, varias familias llegaron al Hotel Obelisco.

Allí encontraron algo que durante varios días parecía difícil de imaginar: una habitación, alimentación y un lugar protegido para pasar la noche.

“Gracias a la alcaldía estamos casi todos los del bloque aquí y en otros hoteles también. Se han portado excelentemente, la atención ha sido increíble”, aseguró Alexandra.

Según contó, además del alojamiento, las familias han recibido atención médica y kits de aseo, mientras funcionarios permanecen pendientes de sus necesidades.

Y es que el alojamiento temporal no consiste únicamente en entregar una habitación.

Daniela Hinestroza, abogada de la Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, explicó que el objetivo es ofrecer una atención integral.

“Nos estamos encargando de suplir todas las necesidades que ellos tienen, como es la alimentación, aseo y salud”, señaló.

La funcionaria añadió que el acompañamiento tiene en cuenta especialmente las necesidades de niños, adultos y personas con discapacidad.

“Me han tratado como una reina”

Entre las personas alojadas en el Hotel Obelisco también está Zulima Montilla, de 51 años.

Zulima vive con las secuelas de una poliomielitis que sufrió cuando tenía cinco años y utiliza silla de ruedas. Antes del terremoto vivía sola en su apartamento junto con su perrita, a la que considera su compañera y apoyo emocional.

El día del sismo, sus sobrinas, que viven cerca, fueron fundamentales para ayudarla. Después tuvo que abandonar su vivienda y pasar más de una semana en el improvisado albergue de la cancha de Bueno Madrid.

Ahora, desde una habitación de hotel, la historia tiene otro escenario. Zulima asegura sentirse protegida y agradecida por la atención que ha recibido.

“Aquí han dado muchísima atención y ayudas; han estado muy pendientes de mí. Les agradezco infinitamente porque en mi caso han sido muy especiales y, gracias a Dios, he tenido el apoyo. Me han tratado como una reina”, expresó.

Pero tener un techo temporal no significa que haya desaparecido la tristeza. Zulima extraña su barrio, sus vecinos y, sobre todo, la vida que tenía antes del terremoto.

Ella vende chance y quiere volver a trabajar. Quiere recuperar su independencia y regresar a las actividades que hacían parte de su cotidianidad.

“Yo ya quiero estar en mi barrio con toda la gente que me conoce; estar en mis actividades”, dijo entre lágrimas.

Familias afectadas del barrio Bueno Madrid se hospedan en un hotel, gracias a la gestión de la Alcaldía de Cali Foto: Página web Alcaldía de Cali / API

Más de 400 personas están alojadas en hoteles

El caso de Bueno Madrid hace parte de una estrategia de alojamiento temporal implementada por la Alcaldía de Cali tras la emergencia.

La Administración Distrital ha trabajado junto con COTELCO y el sector privado para disponer de habitaciones en diferentes hoteles de la ciudad para las familias que no pueden regresar a sus viviendas.

Actualmente, más de 400 personas permanecen alojadas bajo esta modalidad en diferentes establecimientos de Cali.

El objetivo es evitar que quienes tuvieron que abandonar sus hogares tengan que regresar a espacios improvisados o permanecer en la calle mientras avanzan los procesos de recuperación.