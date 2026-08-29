Una caminata por las calles de Cartagena terminó en una escena bastante diferente a la agenda política que había cumplido el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Después de participar en la 60.ª Convención Bancaria de Asobancaria, el funcionario se encontró con varios raperos que comenzaron a improvisar frente a él y que, entre sus rimas, hicieron referencia al terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

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El inesperado encuentro en Cartagena

Restrepo contó el momento a través de sus redes sociales.

Según explicó, después de cumplir con su agenda en la Convención Bancaria decidió salir a recorrer las calles de Cartagena, donde terminó encontrándose con los jóvenes.

El video compartido por el vicepresidente muestra el particular momento en el que los raperos improvisan mientras acompañan al funcionario por las calles de la ciudad.

La escena rápidamente llamó la atención por el contraste con la agenda que había tenido Restrepo durante esos días: reuniones, intervenciones y discusiones sobre la economía del país.

De esto se pasó a una improvisación callejera en la que también apareció uno de los temas que más ha marcado al Gobierno en sus primeras semanas: la emergencia provocada por el terremoto.

De acuerdo con la publicación de Restrepo, el encuentro fue espontáneo. El vicepresidente José Manuel Restrepo, destacó el talento de los jóvenes y calificó el momento como algo especial.

“Cartagena siempre tiene una forma especial de sorprender a quienes la visitan”, escribió en la publicación que acompañó el video.

También explicó que, después de su participación en Asobancaria, salió a caminar por la ciudad y terminó encontrándose con los raperos.

Cartagena siempre tiene una forma especial de sorprender a quienes la visitan.



Después de Asobancaria, salí a recorrer sus calles y me encontré con estos jóvenes que, con sus rimas, me regalaron un momento muy bonito.



Gracias por tanto talento y por creer en este proyecto de… pic.twitter.com/1UnhW5LjQC — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) August 29, 2026

El terremoto se coló en las rimas

El encuentro con los raperos ocurrió en el contexto de la presencia de Restrepo en Cartagena para la 60.ª Convención Bancaria, realizada entre el 26 y el 28 de agosto.

En ese escenario, el vicepresidente habló ante representantes del sector financiero sobre inversión, crédito y recuperación económica.

También hizo un llamado a la banca para que acompañe la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Por eso, la escena que terminó compartiendo en redes resultó bastante distinta a la formalidad de la Convención Bancaria.

Esta vez no hubo cifras ni discursos: fueron unos raperos de Cartagena quienes se acercaron al funcionario y convirtieron por unos minutos la situación del país en parte de una improvisación.

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El propio Restrepo agradeció el gesto y destacó el talento de los jóvenes. Según su publicación, las improvisaciones le regalaron “un momento muy bonito”.

Así, lo que comenzó como una salida a caminar por Cartagena después de una jornada de agenda económica terminó convertido en uno de esos encuentros inesperados que rápidamente encuentran espacio en las redes sociales.