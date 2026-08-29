Abelardo De La Espriella confirma que Lucas ya recibe atención: “El clamor de un niño jamás será ignorado”

Por medio de su cuenta de X, el presidente Abelardo De La Espriella confirmó en la noche de este sábado, 29 de agosto, que Lucas, el niño de 7 años que ha tenido que someterse a tres cirugías de corazón abierto y quien pidió ayuda para seguir con su tratamiento, ya está recibiendo atención médica.

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“El clamor de un niño jamás será ignorado por este Gobierno. Hoy puedo darle un parte de tranquilidad al país: Lucas ya está recibiendo la atención médica requerida a través de la Nueva EPS y se encuentra en manos de especialistas de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, quienes estarán al frente de su tratamiento”, señaló el mandatario.

El presidente ha estado al tanto del estado del niño luego de conocer su historia, pues la madre venía “luchando” contra la Nueva EPS para que pudieran ser autorizados procedimientos y exámenes que permitieran poder entrar a una lista de trasplante de corazón.

Fue ante esto que De La Espriella se pronunció haciendo un llamado a la ministra de Salud, Ana María Vesga, para que se pudiera atender el caso y brindar la ayuda necesaria para Lucas y su familia.

Ya en estos momentos, el niño de 7 años está recibiendo la atención médica que requiere para seguir con su tratamiento. Asimismo, el mandatario comentó que también se ha instruido atender con la misma celeridad el caso de su padre, el cual se encontraba en la espera de servicios médicos y se encuentra recibiendo la asistencia necesaria.

“La vida y la salud de nuestros niños están por encima de cualquier trámite o demora. Cuando un colombiano pida ayuda, el Estado tiene el deber de responder. No descansaré en articular todas las capacidades del Gobierno para proteger la vida y acompañar a las familias colombianas”, manifestó el presidente de la República.

Pronunciamiento de los padres

Desde que se conoció la historia de Lucas y las dificultades por las que estaba pasando para recibir sus tratamientos médicos, el Gobierno Nacional estuvo buscando las alternativas rápidas para que el niño pudiera tener la atención que requería.

En diálogo con SEMANA, los padres de Lucas agradecieron la rápida respuesta por parte de la administración de Abelardo de La Espriella y el contacto directo que tuvo con el Ministerio de Salud.

Lucas, el pequeño que le hizo un llamado al presidente por su condición de salud. Foto: API

“Muchísimas gracias por esa intervención que ha hecho, por habernos tomado en serio, por regalarnos su tiempo en ese mensaje que hizo. Además, le agradecería porque ese es el presidente que necesitamos, la verdad, porque no veíamos cómo levantar la cabeza”, comenta la mamá del niño.”

Por su parte, el padre de Lucas comentó cómo habían sido unos años de lucha para poder conseguir los medicamentos necesarios para el niño, pero que ahora las noticias son más esperanzadoras.

“Estamos perplejos de ver cómo Dios de un segundo a otro nos abrió las puertas y movió el corazón del presidente, de la ministra y de muchos colombianos”, mencionó con este medio.