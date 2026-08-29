Justicia Militar abre investigación por escándalo sexual dentro de un batallón del Ejército revelado por SEMANA

SEMANA conoció en primicia que durante la tarde de este sábado, 29 de agosto, la Justicia Penal Militar abrió investigación de oficio para verificar el escándalo sexual que se habría armado al interior de un batallón del Ejército Nacional en el municipio de Tenerife, en Huila.

El sistema especializado en investigar y juzgar los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, informó que la apertura de la actuación se dio como respuesta a la información revelada por SEMANA en su última edición impresa.

Licor, rumba, sexo y un catálogo de soldados, así era el Sodoma y Gomorra de un batallón militar en Huila

La Justicia Militar ahora tratá de verificar los hechos detrás de este escándalo sexual en una unidad militar del Ejército y determinar si existieron conductas que se podrían configurar como delitos de competencia de esa justicia especial.

La entidad también explicó que en el pasado se presentó una investigación relacionada con ese batallón, por una denuncia de supuesto hostigamiento; sin embargo, ese caso fue trasladado a la Fiscalía General de la Nación después de que se estableció que el hecho no tuvo relación con el servicio.

Desde la Fiscalía Penal Militar reafirmaron su compromiso con la investigación que llevaran a cabo para destapar el fondo de la supuesta red de prostitución que habría operado desde las instalaciones del cantón militar Tenerife, el cual depende de la Quinta División del Ejército Nacional.

Con disidencias pero sin ofensiva

SEMANA reveló en su pasada edición impresa una misión de trabajo reservada del Ejército, identificada con el n° 02/2025 , en el que se reporta la participación de oficiales, suboficiales y mujeres soldados participando en fiesas dentro y fuera de la unidad militar.

Lo preocupante de todo este delicado caso es que el cantón militar de Tenerife, en Huila, es la unidad militar que opera en la misma zona que delinque las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, dos criminales que han extendido sus tentáculos criminales en esa región del país.

Mujeres militares que fueron testigos de la delicada situación que ocurría al interior de las instlaciones militares, relataron que el escándalo se fue creciendo por las borracheras, la promiscuidad, los casos extramatrioniales y hasta los hechos de violencia intrafamiliar que fueron apareciendo.

En el informe de 16 páginas que reportó el Ejército Nacional se expuso el relato de una cabo tercero que contó graves hechos de indisciplina en el batallón: “El coronel mantenía tomando con los cuadros (pares) y soldados del batallón en la casa de él o en lugares públicos, en oficinas y eventos”.

La Justicia Penal Militar ahora tendrá que determinar a los responsables, los hechos y los posibles delitos que se habrían cometido por este grave escándalo que deja mal parados a uniformados del Ejército en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia.