SEMANA conoció detalles de la estructura que fue bombardeada en las últimas horas por las Fuerzas Militares (FF. MM.) en el departamento del Guaviare.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el brazo armado de alias Calarcá objeto de la acción letal de la Fuerza Pública fue el responsable del asesinato de seis militares en una emboscada en abril de 2025.

En el campamento, ubicado cerca de la zona del ataque, se encontraron granadas, municiones de fusil y prendas camufladas. Desde allí, al parecer, alias Miller dirigió el ataque en 2025 contra los militares en la región de Guanapalo, Guaviare. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I

Se trata del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura Isaías Pardo. El cabecilla principal, según fuentes de Inteligencia de la Fuerza Pública, es Edwuar Cardona Marín, alias Giovanni Hernández; lo siguen alias Paisa Catatumbo, alias Jhon Torres y alias Daniel.

El conteo de este enemigo de la Fuerza Pública indica que dicha estructura tiene cerca de 150 hombres en armas, que sostienen una guerra a muerte con los hombres de alias Iván Mordisco.

El jefe del Bloque Jorge Suárez Briceño es alias Calarcá, quien, como lo reveló SEMANA, es uno de los objetivos de alto valor para el Gobierno De La Espriella.

Sobre el bombardeo, las fuentes militares indicaron que en el sitio se han presentado combates y que, hasta el último reporte entregado por la Fiscalía, se tenía un registro de 11 muertos en desarrollo de operaciones militares y dos capturados.

Además, se hizo una incautación de abundante material de guerra. Por parte de la Fuerza Pública, las fuentes indicaron que un helicóptero del Ejército habría sido impactado mientras realizaba el desembarco de tropas en el punto del bombardeo.

Sobre la acción militar, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dijo: “Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”.

El bombardeo fue contra hombres de Calarcá en el Guaviare. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“En un bombardeo de precisión y posterior operación de nuestros comandos, el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”, dijo el jefe de Estado.