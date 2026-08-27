Este es el general retirado nombrado como nuevo director de la Defensa Civil

A través del Decreto 1322 de 2026, el Ministerio de Defensa confirmó el nombramiento del general de la reserva activa Jorge Humberto Jerez como nuevo director de la Defensa Civil.

El exalto mando militar tendrá entre sus principales retos apoyar al Gobierno en la atención de los incendios forestales que se están registrando en diferentes regiones del país.

Recientemente, el presidente Abelardo De La Espriella indicó que habría manos criminales detrás de las conflagraciones que han dejado miles de afectados en departamentos como Tolima.

Decreto de nombramiento del general Jorge Humberto Jerez, como Director de la Defensa Civil. Foto: Presidencia

A través de este decreto, el Gobierno confirmó el nombramiento del general Jerez como director de la Defensa Civil.