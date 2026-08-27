Abelardo De La Espriella confirmará en las próximas horas contundente operación realizada en la madrugada

El presidente Abelardo De La Espriella ha desplegado una batalla a todo nivel contra los grupos armados ilegales. Este miércoles, el primer mandatario anunció que firmó la extradición a Estados Unidos de cinco peligrosos criminales, tres detenidos y dos en búsqueda de las autoridades.
Este jueves en la mañana, el presidente publicó un trino: “En un par de horas le confirmaré al país los resultados de una contundente operación militar realizada esta madrugada por nuestra Fuerza Pública. Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene”, dijo.
En un par de horas le confirmaré al país los resultados de una contundente operación militar realizada esta madrugada por nuestra Fuerza Pública.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 27, 2026
Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene.
¡Firme por la Patria!
(A.D.L.E) 🇨🇴 🐅