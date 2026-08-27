CONFIDENCIALES

Abelardo De La Espriella confirmará en las próximas horas contundente operación realizada en la madrugada

“Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene”, dice.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
27 de agosto de 2026 a las 7:52 a. m.
Presidente Abelardo De La Espriella
Presidente Abelardo De La Espriella Foto: Javier Casella mindefensa

El presidente Abelardo De La Espriella ha desplegado una batalla a todo nivel contra los grupos armados ilegales. Este miércoles, el primer mandatario anunció que firmó la extradición a Estados Unidos de cinco peligrosos criminales, tres detenidos y dos en búsqueda de las autoridades.

Presidente de Colombia Abelardo De La Espriella
Estos son los peligrosos cabecillas que extraditará Abelardo De La Espriella a EE. UU.: tuvieron alguna relación con la paz total de Petro

Este jueves en la mañana, el presidente publicó un trino: “En un par de horas le confirmaré al país los resultados de una contundente operación militar realizada esta madrugada por nuestra Fuerza Pública. Por ahora solo puedo decir una cosa: la ofensiva contra el crimen no se detiene”, dijo.