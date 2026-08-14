Candidato a la Dirección Nacional de Bomberos responde por investigación en la Contraloría: “Persecución”

El capitán Germán Miranda, quien fue el director de la Dirección Nacional de Bomberos durante el gobierno de Juan Manuel Santos, respondió a la investigación que tiene en la Contraloría General de la República por un supuesto daño patrimonial de 115 millones de pesos, cuando administraba esa entidad.

Miranda, quien también hizo parte del Cuerpo de Bomberos de Pasto (Nariño), emitió un comunicado explicando que en los informes de auditoria dentro de su periodo como director nacional de Bomberos (13 de julio de 2013 al 27 de enero de 2020) “no existieron hallazgos fiscales, disciplinarios o penales a mi nombre”.

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El exdirector Nacional de Bomberos que, ahora suena para llegar a ese mismo cargo en el Gobierno de Abelardo De La Espriella, indicó que en el manejo de recurso públicos quedaron algunos hallazgos administrativos que solucionó en el plan de mejoramiento.

“Las cuentas fueron fenecidas por la Contraloría sin ninguna observación”, dijo sobre su gestión; por lo que advirtió que “existe una persecución por la anterior administración, teniendo en cuenta que se destaparon grades escándalos de corrupción que no tienen nada que ver conmigo”.

Sobre la investigación que pesa actualmente en su contra, Miranda manifestó que la Contraloría lo citó a rendir versión libre como representante legal de la entidad, pero la “diligencia terminó con la explicación que el director de Bomberos no es el ordenador del gasto ni el supervisor de ningún proceso contractual”.

SEMANA reveló que el candidato que más suena para llegar a la Dirección Nacional de Bomberos tiene un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría por el contrato que manejó con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured). El documento señalaba que sobre ese proceso habría una “cuantía inicial estimada” de daño patrimonial por 115 millones de pesos.

El capitán Germán Miranda también compartió el acta a de la Junta Nacional que le concedió el grado de capitán en el 2008, el decreto del expresidente Santos que lo nombró como Director Nacional de Bomberos y la certificación del Colegio de Capitanes que específica los rangos que ha tenido.

Este el informe de la auditoria hecha por la Contraloría: