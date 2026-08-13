Candidato en el sonajero para la Dirección Nacional de Bomberos es investigado por la Contraloría

El capitán Germán Andrés Miranda Montenegro, quien hizo parte de Bomberos de Pasto y fue director nacional de la entidad, vuelve a sonar para liderar el cuerpo de socorro en medio de la grave tragedia que vive Colombia por el terremoto de magnitud 7.4.

Lo delicado del asunto es que sobre Miranda Montenegro pesa una investigación activa de la Contraloría General de la República, por el daño patrimonial que habría sufrido la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia durante su administración.

Capitán Germán Miranda, exdirector Nacional de Bomberos en el Gobierno Santos. Foto: Dirección Nacional de Bomberos

SEMANA conoció que esa investigación permanece abierta desde el 20 de noviembre de 2025, cuando el director de investigaciones n.º 3 de la Contraloría, Luis Fernando López Kerguelén, expidió un auto en el que citó a Germán Miranda, en su calidad de director, a varios supervisores del contrato y a una red de educación superior para que dieran su versión libre dentro del caso.

Fuentes al interior del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella han confirmado que el nombre de Miranda Montenegro, volvió a aparecer en el sonajero de candidatos para regresar a la dirección de Bomberos de Colombia, pese a las investigaciones por posible responsabilidad fiscal que tiene en curso.

El proceso que tiene activo en la Contraloría tendría relación con un proceso de contratación y ejecución entre la Dirección Nacional de Bomberos y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Edured). El mismo documento señala que el proceso tendría una “cuantia inicial estimada” de daño patrimonial por 115 millones de pesos.

Pero la controversita no termina ahí. Esta revista también conoció que dentro de la Dirección Nacional de Bomberos hay serias diferencias con el regreso de Germán Andrés Miranda, respecto a la formación académica que tiene acreditada y la condición que ocupa en la actualidad dentro del servicio bomberil.

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Una de las fuentes, que prefirió omitir su nombre para evitar retaliaciones, expresó: “Haber dirigido la entidad en el pasado no debería convertir un eventual nuevo nombramiento en un trámite automático. Especialmente porque también existe un interrogante documental sobre su ascenso original a capitán”.

Frente a esa alerta, el Gobierno tendría que verificar si la formación académica que Miranda registró en su hoja de vida cuenta con los títulos y soportes correspondientes.

Germán Andrés Miranda Montenegro también ha tenido investigaciones disciplinarias en la Procuraduría, pero el proceso en la Contraloría sigue activo, lo que se podría convertir en un posible impedimento para llegar a la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.