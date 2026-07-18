Concejal Julián Uscátegui denunció amenazas de muerte contra el contralor de Bogotá

El concejal de Bogotá, Julián Uscátegui aprovechó la plenaria del Concejo del viernes 17 de julio para denunciar presuntas amenazas de muerte en contra del contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga.

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“He tenido información de diferentes amenazas que han llegado contra la vida del señor contralor distrital y varios funcionarios de la Contraloría Distrital de Bogotá”, explicó Uscátegui.

La Contraloría se encarga de investigar y vigilar la correcta gestión de los recursos públicos del distrito. Actualmente, el ente de control adelanta investigaciones en varias alcaldías locales y entidades de Bogotá.

El cabildante le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán que intervenga y garantice la seguridad del contralor y demás funcionarios. Uscátegui alertó que este tipo de amenazas constituyen “un ataque directo a la institucionalidad y un intento de frenar el control de la contratación en la ciudad”.

La denuncia fue presentada en medio de la alocución del concejal en el recinto. En su discurso, explicó que las amenazas llegaron “Por el trabajo que vienen realizando, por el control que vienen realizando y especialmente por los hallazgos fiscales que han establecido en la contratación pública de diferentes entidades del distrito”.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, no se ha pronunciado sobre las amenazas. Foto: Contraloría

“Quisiera pedirle tanto al Concejo de Bogotá, a la Mesa Directiva y al distrito, a la Alcaldía Mayor, que entre todos solicitemos que se garantice la seguridad de nuestro contralor distrital para que avance en la lucha contra la corrupción”, agregó.

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El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, no se ha pronunciado hasta el momento sobre las amenazas. El funcionario es profesional en Derecho y cuenta con más de doce años de experiencia en el sector público.

Además, es especialista en Gestión de Entidades Territoriales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, en España.

Fue elegido para el período 2026-2029 en la entidad y se ha desempeñado antes como director de la DIARI, contralor delegado para el Sector Justicia, secretario privado de la Contraloría General de la República, director de Planeación y auditor auxiliar encargado de la Auditoría General de la República.