Denuncian al concejal Darío Fernando Cepeda por pedir dinero a un miembro de su equipo para la campaña de su esposa

El concejal de Bogotá, Darío Fernando Cepeda, y su esposa, la representante a la Cámara electa por el Centro Democrático Luz Marina Gordillo, están en problemas por una grave acusación en su contra.

El asunto tiene que ver con una denuncia penal y disciplinaria que acaba de ser radicada contra el concejal Cepeda, por Mónica Andrea Rodríguez, miembro de la Unidad de Apoyo Normativo (UAN), del cabildante.

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La acusación no es menor. Se trata del presunto cobro de un porcentaje del salario de la funcionaria por parte del concejal Cepeda para destinarlo a la campaña que llevó a la Cámara a Gordillo, quien acaba de ser elegida.

La Fiscalía ya tiene en su poder el rastro digital de las transferencias financieras, entre ellas dos transacciones directas a la cuenta de la hoy congresista electa por valor de 2.500.000 de pesos cada una, realizadas en abril de 2026.

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Pero no fue solo eso. Aunque Rodríguez estaba vinculada al equipo del concejal Cepeda y sus labores deberían estar centradas en apoyar la gestión del cabildante, su realidad habría dado un giro cuando presuntamente la obligaron a dejar sus tareas habituales para trabajar en la campaña a la Cámara de Gordillo.

“Sus funciones se desarrollarían en la sede política y con ocasión de la campaña; sería vinculada formalmente como asesora de la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Darío Fernando Cepeda Peña, y su jefe directa sería la señora Gordillo Salinas. Se le advirtió, además, que debía suscribir un acuerdo de confidencialidad, en circunstancias que percibió como intimidantes”, se lee en la denuncia que conoció SEMANA.

Aunque Mónica Andrea Rodríguez es la única denunciante hasta el momento, en su versión entregada a la Fiscalía y la Procuraduría, afirma que hubo otras funcionarias de la UAN del concejal que también fueron enviadas a trabajar en la campaña, aunque estas no son sus funciones, y el pago del Concejo de Bogotá no es para llevar a cabo estas actividades.

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La denuncia fue presentada con pruebas de transferencias bancarias y chats de WhatsApp que ya están en poder de la Fiscalía y la Procuraduría. Además, se solicitó con urgencia la inspección del CTI a las oficinas del cabildo para esclarecer los hechos que comprometen a Cepeda, actual vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo, y a su esposa, Luz Marina Gordillo, quien llegó a la curul en la Cámara de Representantes por votofinish.