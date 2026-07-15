Misión de la ONU en Colombia hace balance del asesinato de líderes sociales: estas son las preocupantes cifras

Ya se conocieron algunos de los datos que arroja el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el cual será presentado en su totalidad en las próximas horas por Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General.

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Entre otras cosas, se reportan avances graduales, aunque desiguales, en la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, también deja en evidencia la violencia que todavía se vive en muchas zonas del país.

Los líderes sociales son una de las poblaciones más afectadas por esta situacióno: de acuerdo con datos de la Misión de Verificación, entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026 se recibió la denuncia de 33 asesinatos de estas personas, entre ellas siete mujeres, tres indígenas, cuatro afrodescendientes y cuatro campesinos.

Un punto importante es que hubo una afectación especial a autoridades étnicas, líderes involucrados en cuestiones relacionadas con la tierra, mujeres y miembros de las juntas de acción comunal.

“Pese a esta situación, los marcos normativos de prevención y protección derivados del Acuerdo de Paz, como la política pública de garantías para líderes y defensores de derechos humanos, aún no han sido aprobados ni implementados”, se cuestionó.

Miroslav Jenča, representante especial del Secretario General y jefe de la Misión de la ONU en Colombia. Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

A esto se suma, además, que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos.

La Misión de Verificación señaló que, si bien el número de ataques mortales ha disminuido en el presente año, han persistido otras formas de violencia, como las amenazas, la presión ejercida por grupos armados para que se unieran a sus filas, la extorsión dirigida contra sus proyectos productivos y los desplazamientos forzados.

El informe también habla de que, en el periodo mencionado, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó la afectación de 5.272 personas desplazadas forzadamente y 9.553 confinadas, en emergencias humanitarias en siete departamentos.

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“De igual manera, al menos 316.000 personas sufrieron restricciones de circulación y acceso en el departamento del Cauca y en la Amazonía por el control ejercido por grupos armados”, señala un comunicado.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, aprovechó también para destacar el compromiso democrático que tuvieron los colombianos y los históricos niveles de participación en las más recientes elecciones, que dejaron como ganador al presidente electo, Abelardo De la Espriella.

De igual manera, recordó que una paz duradera exige un trabajo conjunto entre todas las personas para superar las divisiones políticas.

“No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo”, manifestó.

El informe será presentado en su totalidad este miércoles, 15 de julio, en la ciudad de Nueva York.