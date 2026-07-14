A 10 años del acuerdo de paz con las Farc: los retos y realidades que deja la inversión de $109 billones para su implementación

En medio de toda la polémica que ha generado la salida del país de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, uno de los principales cabecillas de las antiguas Farc, el país se prepara para conocer en detalle cómo ha sido la implementación del Acuerdo de Paz durante sus 10 años de funcionamiento.

Por eso el Teatro Colón, escenario en donde se firmó esa negociación, será el epicentro para escuchar a todas las entidades involucradas en este proceso, para dar a conocer los retos y realidades que hoy le deja a Colombia la negociación de paz que en su momento hizo el Gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc.

Ese encuentro será uno de los balances técnicos más amplios sobre la implementación del Acuerdo, pues busca entregar insumos fundamentales para las decisiones del Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella. No hay que olvidar que el entonces candidato habló en su momento de desmontar la JEP, una de las herramientas especiales que se ejecutó para conseguir la paz con ese grupo armado.

El Congreso 10 años del Acuerdo de Paz: entre la firma y la realidad contará con la participación del contralor (e) Carlos Enrique Silgado, delegado para el posconflicto, Fabio Alberto Alzate, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y otros invitados que harán parte de este encuentro.

Rodrigo Londoño, Timochenko, ya está en Colombia y se presentó en la JEP

El evento se desarrollará como un espacio de análisis técnico, académico, con evidencia sobre la implementación, participación de múltiples voces y un proceso para que se construyan recomendaciones a futuro. Así mismo, tocará temas claves como la reforma rural, la participación política, la seguridad, la reincorporación, el enfoque técnico, entre otros.

El acuerdo en cifras

La Contraloría General de la República reportó en su página web oficial que las métricas de seguimiento al avance de la implementación del acuerdo, según el control fiscal, han dejado casi 110 billones de pesos invertidos en los recursos para su implementación desde 2017 hasta marzo de 2025.

Ese informe también sacó a flote que los recursos ejecutados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han ejecutado 15 billones de pesos; las sobreestimaciones de inversiones dejan el gasto de casi 10 billones de pesos y la cifra más preocupante son los cerca de 1.500 homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos tras la firma del acuerdo.

Se espera que en el Congreso programado en el Teatro Colón se pueda transformar la reflexión en recomendaciones que permitan fortalecer la implementación, impulsar las decisiones públicas basadas en evidencia y contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera para Colombia.